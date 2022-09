Senat za poprawkami do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry

Senat opowiedział się za wprowadzeniem kilku poprawek do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry. Jedna z senackich zmian przewiduje, że świadczenie w wysokości 3010 zł nie będzie jednorazowe, ale obejmie trzy kolejne miesiące.

Za głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Poprawki Senatu będą teraz rozpatrzone przez Sejm.

Senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie. Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Uchwalona przez Sejm na początku września ustawa zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca musi wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Świadczenie wypłaci ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

