Senat za projektem umożliwiającym dotację dla stowarzyszenia, zarządzającego Zabytkową Kopalnią Srebra w Tarnowskich Górach

Senat przyjął w piątek projekt nowelizacji ustawy umożliwiającej udzielenie dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - podmiotowi zarządzającemu Zabytkową Kopalnią Srebra i Sztolnią "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach, m.in. na ratowanie zabytkowych części tego zakładu.

Głosowało 96 senatorów, za było 53, przeciw 43, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Celem nowelizacji ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów jest umożliwienie udzielenia dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej podmiotowi zarządzającemu zakładem górniczym Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego zakładu.

Jak podano w uzasadnieniu, "potrzeba nowelizacji wynika ze zmian w przepisach prawa geologicznego i górniczego, które mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną i finansową zakładu górniczego oraz zarządzającego nim Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz poniesionych w związku z pandemią COVID-19 strat".

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów obejmuje swoim zakresem pięć podmiotów (pięciu potencjalnych beneficjentów), które nie posiadają koncesji na wydobycie kopalin, a tym samym nie mają źródła dochodu mogącego pokryć koszty wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Obecnie o dotację z budżetu państwa mogą ubiegać się: Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce, Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalnia Siarki "Machów" Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu.

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz Sztolnia "Czarnego Pstrąga" to wyrobiska byłego zakładu górniczego Królewskiej Kopalni Fryderyk, zamkniętej w 1913 r., która nigdy nie została formalnie zlikwidowana. Podziemia Tarnogórskie obejmujące kopalnię w 1955 r. zostały wpisane do Rejestru Zabytków. Od 2004 r. wpisane są one na prezydencką listę "Pomników Historii", a od 9 lipca 2017 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kopalnia oraz Sztolnia "Czarnego Pstrąga" są zarządzane i utrzymywane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. W uzasadnieniu do projektu podano, że "niedopuszczalne jest, aby koszty utrzymania, zabezpieczenia i ratowania obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obciążały wyłącznie organizację pozarządową -Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Zwrócono uwagę, że w związku z pandemią COVID-19 utraciło ono swoje źródło dochodów. W ocenie projektodawców warunkiem zachowania Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach w odpowiednim stanie, tak aby możliwe było przekazanie tego dziedzictwa przyszłym pokoleniom, jest współudział Państwa w finansowaniu zadań związanych z ochroną tego zabytku" - dodano.

W uzasadnieniu podkreślono, że nadrzędnym zadaniem jest zabezpieczenie zabytkowej substancji wszystkich wyrobisk Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni "Czarnego Pstrąga". W tym celu należy wykonać szereg opracowań projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz z zakresu górnictwa. Część z nich wynika z okresowego lub bieżącego utrzymania kopalni i podlega kontroli Wyższego Urzędu Górniczego i podległym mu instytucjom.

Projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania m.in. Ministrowi Aktywów Państwowych, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister Aktywów Państwowych zwrócił m.in. uwagę, że ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przede wszystkim zapewnia "środki na likwidację górnictwa soli, siarki, rud cynku i ołowiu, barytu oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową". Finansowanie ratowania i zachowania części zabytkowych, nie jest pomocą dominującą, która obejmuje przede wszystkim likwidację części nie zabytkowych kopalni.

Jedną z uwag Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest to, że w związku z wpisaniem Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ewentualnego wsparcia należałoby poszukać w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W ocenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu "najbardziej efektywnym systemem zarządzania Sztolnią "Czarnego Pstrąga" i Zabytkową Kopalnią Srebra, będących zaledwie częścią kompleksu podziemnych wyrobisk objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz opieki nad zabytkami byłoby instytucjonalne połączenie sił i środków społecznych, samorządowych i państwowych poprzez utworzenie wspólnej instytucji kultury".

MKDNiS poinformował, iż "zainicjowano rozmowy z głównymi interesariuszami tego szczególnego miejsca, czyli Stowarzyszeniem, Samorządem Województwa Śląskiego oraz Gminą Tarnowskie Góry, celem utworzenia przez Stowarzyszenie i jednostki samorządu terytorialnego wysoko wyspecjalizowanej instytucji muzealnej, która przejęłaby zarząd zabytkowymi miejscami w Tarnowskich Górach".

Autor: Olga Łozińska

oloz/ pat/

