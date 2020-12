Senat: Za przedłużeniem wsparcia finansowego m.in. dla kopalni soli w Bochni i w Wieliczce

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do ustawy, która do końca 2027 r. przedłuży wsparcie finansowe państwa dla zabytkowych kopalni soli w Wieliczce, Bochni, dawnej kopali siarki Machów oraz dla muzeum górniczego w Zabrzu. Ustawa idzie do podpisu prezydenta.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 99 senatorów - wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Nowela ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów zakładająca przedłużenie wsparcia m.in. dla Wieliczki i Bochni, była konieczna, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacje dla działania tych podmiotów zakończyłyby się 31 grudnia 2020 roku. Nowelizacja wydłuża ten czas do końca 2027 roku.

Nowe przepisy przewidują, że Wieliczka, Bochnia, Machów oraz muzeum w Zabrzu otrzymają łącznie maksymalnie 999,2 mln zł wsparcia finansowego na swoją działalność.

Najwięcej środków (550 mln zł w ciągu siedmiu lat) ma otrzymać kopalnia soli w Wieliczce, dla której przewidziano po 85 mln zł rocznie w latach 2021-24 oraz po 70 mln zł w latach 2025-2027. Dla kopalni soli Bochnia przewidziano łącznie ponad 173,2 mln zł w ciągu siedmiu lat, a dla likwidowanej kopalni siarki Machów, gdzie konieczne jest głównie zabezpieczenie terenów w sąsiedztwie zamienionego w zbiornik wodny wyrobiska Piaseczno - w sumie 35 mln zł, po 5 mln zł rocznie.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach którego działają m.in. unikatowa w skali europejskiej zabytkowa kopalnia Guido i sztolnia Królowa Luiza, a latach 2021-2027 ma otrzymać łącznie niespełna 131,4 mln zł dotacji, a Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 107,5 mln zł.

Dotacja dla SRK będzie przeznaczona na działalność centralnej przepompowni Bolko w Bytomiu, którą jeszcze w tym roku, po dokonaniu wyceny, spółka restrukturyzacyjna ma kupić za kilkanaście milionów zł od grupy kapitałowej Orzeł Biały. Pompownia odwadnia dawne wyrobiska rud cynku i ołowiu, zabezpieczając przed zalaniem nie tylko pobliskie kopalnie, ale też część Bytomia i Piekar Śląskich.

W nowelizacji przewidziano również ponad 2-milionową (w ciągu siedmiu lat) dotację dla Agencji Rozwoju Przemysłu, której katowicki oddział monitoruje sytuację w górnictwie, rynek węgla oraz postępy restrukturyzacji sektora węglowego.

Przez ostatnie siedem lat kopalnia soli w Wieliczce otrzymała 437 mln zł wsparcia, a kopalnia w Bochni 115 mln zł. Dla muzeum w Zabrzu przeznaczono 36 mln zł, z kolei dla kopalni Machów - 18 mln zł.