Senat za przyjęciem przepisów o funduszach inwestycyjnych i opłatach drogowych

Senatorowie w czwartek podczas posiedzenia plenarnego nie zgłosili poprawek do ustawy o funduszach inwestycyjnych ani do zmiany przepisów o opłatach drogowych. Ich zastrzeżenia wzbudziło jedynie umieszczenie tych przepisów w jednym akcie prawnym.

Senat podczas posiedzenia plenarnego rozpatrywał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa implementuje do polskiego prawa regulacje UE dot. funduszy inwestycyjnych.

Senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu rekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Jednak w trakcie debaty senator sprawozdawca komisji Leszek Czarnobaj (KO) zwracał uwagę na dołączenie do tych przepisów innych, dotyczących pobierania opłat za przejazd autostradami. Zaznaczył, że przepisy te również mają poparcie komisji, ale za niepokojące uznał umieszczenie ich w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

"Co mają wspólnego przepisy o funduszach inwestycyjnych z przepisami o opłatach drogowych?" - pytał Czarnobaj.

Na pytania senatorów o zasadność takiego postepowania odpowiadała Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. To KAS obecnie jest poborcą opłaty drogowej.

"Te zmiany, które zostały dołączone, dotyczą poboru opłat i one wynikają z postulatów branży, które są na bieżąco zgłaszane w związku z funkcjonowaniem nowego systemu. Od 24 czerwca funkcjonuje system e-Toll, a okres przejściowy, kiedy będzie jeszcze działał stary system viaToll, trwa do 30 września. To dość krótki czas na to, żeby korzystający z dróg przestawili się na nowe zasady, dlatego starając się reagować na postulaty, zgłoszone zostały postulaty, wychodzące naprzeciw branży" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Właściwa "funduszowa" ustawa likwiduje bariery we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanawia jasne zasady dot. wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Przepisy ułatwiają też prowadzenie działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Ustawa wprowadza jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Ustawa przewiduje też stworzenie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają też zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru - w przypadku Polski będzie to Komisja Nadzoru Finansowego - przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Ustawa wprowadza też jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).

Z kolei część poświęcona opłatom drogowym dotyczy m.in. wprowadzenia zachęt do korzystania z systemu e-TOLL poprzez obniżenie opłaty za przejazd autostradą do 75 proc. stawki dla tych przewoźników, którzy przystąpią do systemu na wczesnym etapie.

Poza tym nowe przepisy umożliwiają kontynuowanie przejazdu autostradą płatną w sytuacji, kiedy dojdzie do awarii systemu lub urządzeń służących do geolokalizacji czy przesyłu danych, bo całe rozliczenie może nastąpić później.

Dodatkowo wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwalają szefowi KAS odstąpić od pobierania opłat w przypadku pojawienia się zagrożenia w ruchu drogowym. Uregulowane zostały także kwestie zwolnienia z opłat dla służb medycznych czy też innych transportów, których celem jest ratowanie życia czy zdrowia.

Głosowanie nad ustawą ma nastąpić na trwającym posiedzeniu Senatu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl