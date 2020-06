Senat za rozszerzoną pomocą publiczną dla firm zagrożonych pandemią

Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy o pomocy publicznej dla firm. Chodzi m.in. o rozszerzenie wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii do końca 2021 r. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-owego.

Senat podjął uchwałę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Za ustawą z poprawkami głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za.

Senatorowie przyjęli w sumie 45 poprawek - w większości o charakterze precyzującym, które bez głosu sprzeciwu zaaprobowała we wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Jedna z najistotniejszych poprawek wiąże się z dodaniem do ustawy artykułu, który - jak tłumaczył wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha (PiS) - dotyczy umożliwienia dofinansowania zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19. "Tę pomoc będzie można pozyskiwać do 31 grudnia 2021 r." - wyjaśnił.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że rocznie od 140 do 240 firm skorzysta z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tzw. Polityką Nowej Szansy. Wiceszef resortu rozwoju Krzysztof Mazur wskazał podczas senackich prac nad nowymi rozwiązaniami, że średni koszt pomocy - w zależności od wielkości firmy i od głębokości interwencji - jest szacowany na 0,5 mln - 1 mln zł.

Jak tłumaczył wiceszef MR, jest to wsparcie uzgodnione z resortem finansów w ramach wytycznych KE. "Obok tego została we wtorek przyjęta przez senacką komisję poprawka, na mocy której ten mechanizm może być dofinansowany z funduszu COVID-19. W zależności od zapotrzebowania będzie więc możliwość zwiększania tej kwoty do końca 2021 r." - mówił w środę w Senacie.

Z instrumentów, jak wskazał, będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a środki nie będą się sumować z tymi, które firmy mogą pozyskać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej PFR.

Operatorem Polityki Nowej Szansy, jak wskazał, będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, i to ona będzie decydowała zarówno o środkach, jak i akceptowała plany restrukturyzacyjne i pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

W myśl ustawy firmy będą mogły skorzystać z trzech rodzajów pomocy. Pierwszy z nich to pomoc w formie pożyczki krótkoterminowej na sześć miesięcy.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie, wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie ma przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni rodzaj to pomoc na restrukturyzację. Według resortu rozwoju "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Zgodnie z zapisami ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.