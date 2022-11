Senat za ustawą dot. wsparcia dla producentów trzody chlewnej

Senat poparł w środę bez poprawek ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanym na skutek wojny na Ukrainie. Dotyczy to rolników utrzymujących świnie w tzw. cyklu zamkniętym, tj. produkujących prosięta. Maksymalne wsparcie - to 70 tys. tys. zł.

Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która Sejm uchwalił 4 listopada br.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Uznano, że takim sektorem jest produkcja trzody chlewnej, a zwłaszcza prosiąt.

Wsparcie to jest finansowane z niewykorzystanych dotychczas środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sposób wdrożenia wsparcia ureguluje rozporządzenie. Pomoc będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; udzielana na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek o przyznanie pomocy. Termin na zakończenie kontraktacji środków został określony na 31 marca 2023 r.

Z uwagi na ograniczenia czasowe związane z terminami na zakontraktowanie i wpłacanie środków w ramach nowego działania, zakłada się skrócenie czasu na złożenie żądania doręczenia decyzji, wniesienie odwołania oraz na rozpatrzenie odwołania.

Projektowane rozporządzenie do ustawy przewiduje, by pomoc była przyznana rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.

Zakłada się, że pomoc otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy. Może być ona przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro.

Nowela zakłada też zmiany w ustawie o podatku dochodowym. Chodzi o zwolnienie z płacenia tego podatku jednostek doradztwa rolniczego.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

