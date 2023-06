Senat za ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Senat w czwartek poparł ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, która ma umożliwić wykorzystanie unijnych funduszy. Budżet tego programu to prawie 732 mln euro.

Za podjęciem uchwały ws. ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 głosowało96 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy mają umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Jego budżet to prawie 732 mln euro, z czego 512 mln euro to wkład Unii Europejskiej, a 220 mln euro to wkład budżetu państwa. Ustawa przewiduje, że rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamiast - tak jak dotychczas - 16 samorządów województw.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, większość rozwiązań przyjętych w regulacji opierać się będzie na rozwiązaniach funkcjonujących w programie na lata 2014-2020. Będzie tak m.in. w przypadku warunków przyznania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. Ponadto pojawią się nowe komponenty, tj. wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki.

