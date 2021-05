Senat za ustawą ws. płatności bezpośrednich bez poprawek

Sejm poparł w czwartek ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nie wnosząc do niej poprawek. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do zmienionego prawa unijnego w tym zakresie.

Głosowało 100 senatorów 99 było za, jeden senator był przeciw.

Nowe przepisy mają usprawnić wydatkowanie unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z dotychczas obowiązującej ustawy zostały usunięte zapisy dotyczące ostatecznego terminu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i zmian do tych wniosków. Teraz będą to ustalać kraje członkowskie.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Nowe regulacje określają, iż ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty mija 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Natomiast termin składania wniosków pozostaje niezmieniony, tj. od 15 marca do 15 maja.

Upoważniono ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Ponadto ustawa wprowadza przepisy dotyczące uwzględnienia możliwości wykorzystania w postępowaniach administracyjnych w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. tzw. geotagowanych zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przepisy znowelizowanej ustawy umożliwiają prezesowi ARiMR udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

W ustawie dodano przepis umożliwiający ogłoszenie listy odmian konopi włóknistych, które nie kwalifikują się do przyznania płatności bezpośrednich. Będą one miały zastosowanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości THC (0,2 proc.) dla konopi włóknistych.

Podczas rozpatrywaniu ustawy na posiedzeniu planarnym Senatu wiceminister rolnictwa Anna Gembicka wyjaśniła, że późny termin przygotowania krajowej nowelizacji spowodowany jest tym, iż dopiero 29 marca br. zostało opublikowane unijne rozporządzenie w tej sprawie. Dodała, że z nowych przepisów rolnicy powinni móc skorzystać jeszcze podczas trwającej kampanii zbierania wniosków o dopłaty. Dlatego prosi o pilne procedowanie ustawy.

Termin na składanie wniosków został wydłużony do 17 czerwca.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.

