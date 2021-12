Senat zajął się przekazaniem spółek rolnych do MAP

Nad ustawą ws. przejęcia spółek rolnych przez resort aktywów państwowych, co ma umożliwić utworzenie holdingu spożywczego debatowali we wtorek senatorowie. W trakcie prac w Senacie nie zaproponowano do niej poprawek.

Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zgłoszoną jako projekt poselski, a uchwaloną przez Sejm w połowie listopada br. Ustawą zajmowała się senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła o przyjęcie jej bez poprawek.

Jak tłumaczył podczas wtorkowej debaty senator Józef Łyczak, nowelizacja jest bardzo istotna, gdyż powstanie holdingu spożywczego, na który - jak mówił - rolnicy czekają już kilka lat, umożliwi skuteczniejszą walkę ze zmowami cenowymi i przewagą wielkich firm, skupujących od producentów płody rolne. Według Łyczaka, obecnie rząd nie ma "wielkiej możliwości ingerowania w złą sytuację", a grupa spożywcza może stać się "interwentem, który będzie stał w obronie polskich rolników".

Celem ustawy jest umożliwienie przekazania spółek rolnych pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego holdingu spożywczego. Obecnie w imieniu resortu rolnictwa nadzór nad spółkami rolnymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gestii KOWR jest 38 spółek.

Holding ma być spółką zbudowaną na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Resort aktywów wybrał wariant konsolidacji polegający na tym, że zostaną wyemitowane akcje, które będą objęte przez Skarb Państwa. Ponadto Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.

