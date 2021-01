Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli oraz blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów - to niektóre z ponad stu poprawek jakie Senat zaproponował do budżetu na 2021 r.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą budżetową na 2021 rok zajmie się ponownie Sejm.

Senat zgłosił we wtorek do budżetu w sumie ponad 100 poprawek. Polegały one m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększały limit wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Jedna z poprawek zgłoszonych przez Senat przewiduje przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Senat chce również przeznaczyć 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Konsekwencją kolejnej z poprawek popartych przez Senat będzie zwiększenie o 2,5 mld zł środków na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Wyższa izba parlamentu chce również, by w budżecie na 2021 rok znalazło się 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby.

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.