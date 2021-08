Senat zaproponował poprawki do ustawy o finansach publicznych

Senat przyjął w piątek nowelizację ustawę o finansach publicznych proponując do niej kilkanaście poprawek. Zmierzają one m.in. do odebrania premierowi prawa do przenoszenia wydatków między działami budżetu i przekazania go całej Radzie Ministrów.

Senat w piątek przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował kilkanaście poprawek do nowych przepisów.

Głównym celem nowelizacji jest dokonanie zmian dotyczących klauzuli wyjścia i powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowe przepisy przewidują, że w roku budżetowym, w którym określone kryteria przestają być spełniane, zostaje automatycznie uruchomiona tzw. klauzula powrotu, która umożliwi stopniowy powrót do kwoty wydatków wynikającej z pierwotnej formuły SRW w okresie od 2-4 lat.

Zgodnie z nowymi przepisami klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. Zmiany mają pozwolić na dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r., zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-24.

W nowelizacji znalazły się zapisy, które oddają w ręce premiera prawo do przenoszenia wydatków budżetu i ich blokowania. To właśnie m.in. poprawienia tych przepisów chce Senat. Izba zaproponowała zmiany, które prawo do przenoszenia wydatków oddają całej Radzie Ministrów, zaś decyzje o blokadzie środków ma podejmować minister finansów. W przypadku niektórych jednostek - według poprawek przyjętych przez Senat - blokowanie wydatków będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody tych jednostek. Chodzi m.in. o Kancelarię Senatu czy Sejmu czy też Kancelarię Prezydenta.

Senat zaproponował także poprawki, które nakazują ministrowi finansów publikację informacji o przychodach, wydatkach i wynikach podmiotów sektora finansów publicznych. Inne zmiany przegłosowane przez Senat określają zakres informacji, jaki powinien być publikowany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej oraz do sprawozdania z jego wykonania. Informacje mają być publikowane według reguł stosowanych przy procedurze nadmiernego deficytu.

Senat opowiedział się za wykreśleniem z ustawy o finansach publicznych kilku artykułów, które - zdaniem izby wyższej - nie są związane z przedłożeniem. Senatorowie opowiedzieli się także za wykreśleniem z ustawy zapisu, na mocy którego premier może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji papiery wartościowe o wartości do 20 mld zł na nabywanie i obejmowanie akcji w spółkach w latach 2021-2022.

