Senat zgłosił poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r.

Senat w środę przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej na 2022 r. Za uchwałą głosowało 69 senatorów, przeciw głosowała jedna osoba a 29 wstrzymało się od głosu.



Nie uzyskał poparcia wniosek, by budżet na 2022 r. przyjąć bez zmian. Senat przegłosował 65 spośród 70 zgłoszonych poprawek. Senat opowiedział się za poprawkami, które przewidują m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.



Senatorowie poparli także poprawki mające na celu zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji. Inna senacka poprawka przywraca 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Kolejna zwiększa dopłaty dla rolników na zakup nawozów o 140 mln zł oraz przeznacza dodatkowe 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.



Senat opowiedział się także m.in. za wprowadzeniem specjalnej rezerwy na telefon zaufania, za zwiększeniem wydatków na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, przeznaczeniem dodatkowych 50 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz za wykreśleniem przepisów, na mocy których TVP i PR w ramach rekompensaty za zwolnienie z abonamentu mają otrzymać skarbowe papiery wartościowe w kwocie 1,995 mld zł.



Senat zarekomendował także zmianę zapisu, dotyczącego przewidywanego wskaźnika inflacji z 3,3 proc. na 7,6 proc., a także średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.



Izba wyższa poparła także poprawki, które m.in. mają na celu stworzenie rezerwy celowej na leczenie bezpłodności metodą in-vitro w wysokości 100 mln zł, przeznaczenie dodatkowych 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego a także przeznaczenie 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego. Senatorowie opowiedzieli się także za licznymi poprawkami dotyczącymi lokalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa dróg, obwodnic i linii kolejowych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, remonty mostów, szpitali i obiektów zabytkowych.



Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.



Poprawki Senatu trafią teraz do Sejmu, który zdecyduje o ich przyjęciu lub odrzuceniu.

