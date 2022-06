Senat zgłosił poprawki do ustawy likwidującej Specjalistyczny Urząd Górniczy

Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy, która przewiduje likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego i wprowadza definicje odkrywki, kopalni i przodka, co ma uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którą 9 czerwca uchwalił Sejm.

Za ustawą z poprawkami opowiedziało się podczas czwartkowego głosowania 97 senatorów, żaden nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz poprawki Senatu rozpatrzy Sejm.

Podczas senackich prac nad przepisami Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poparła nowelę ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji zgłoszono jednak dwa wnioski mniejszości, za którymi opowiedzieli się w czwartek wszyscy senatorowie. Poprawki złożyli: Adam Szejnfeld (KO) i Danuta Jazłowiecka (KO).

Zmierzają one do poszerzenia katalogu osób wykonujących pracę w "odkrywce" m.in. o maszynistów pociągów przewożących urobek do miejsca składowania.

Jak tłumaczył w czwartek Szejnfeld, "w kopalniach pracują zatrudnieni, którzy nie zawsze w 100 proc., wyłącznie, realizują swoje zadania pracowników kopalni na urobku". W jego opinii należy się im "zwiększony przelicznik, jeśli chodzi o wyliczenia ich uprawnień emerytalno-rentowych".

Rządowa nowela ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zakłada zmianę w strukturze nadzoru górniczego - zlikwidowany ma być Specjalistyczny Urząd Górniczy, nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach. Zmiana ma zoptymalizować strukturę nadzoru górniczego, bez szkody dla bezpieczeństwa w kopalniach.

Inną wprowadzoną przez nowelizację zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje odkrywki, kopalni oraz przodka - ma to uporządkować kwestie związane z przyznawaniem emerytur i rent górniczych, głównie dla pracowników górnictwa węgla brunatnego.

