Senat: Zgłoszono kolejne poprawki do ustawy deregulacyjnej

Senatorowie zgłosili w środę poprawki do ustawy deregulacyjne dotyczące m.in. jednoinstancyjności postępowań. Jak mówiła wiceszefowa MRiT Kamila Król, ustawa ma przyspieszyć wydawanie decyzji i uprościć procedury m.in. nadania uprawnień przewodnika górskiego czy wydania książeczki żeglarskiej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez komisję.

Zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co ma nastąpić m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto, przewiduje upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenie liczby składanych wniosków.

Jak tłumaczyła podczas posiedzenia Senatu wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król, ustawa zawiera pakiet rozwiązań legislacyjnych, które mają wprowadzić szereg ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców. "Po pierwsze jest to wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy. Po drugie jest to ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności w wybranych postępowaniach. Po trzecie jest to elektronizacja procedur. Po czwarte są to innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur, w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosków" - wymieniła Król.

Podkreśliła, że przewidywane rozwiązania przyspieszą wydawanie decyzji i usprawnią prowadzone postępowania. Jako przykłady podała uproszczenie procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego, wydania licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, a także świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

Wiceminister zaznaczyła, że proponowane przepisy wiążą się z realizacją tzw. kamienia milowego zapisanego w Krajowym Planie Odbudowy, która musi być wykazana w pierwszym wniosku o płatność dla Polski. "W drugim wniosku o płatność tego kamienia nie będziemy mogli wykazać. Dodatkowo każde opóźnienie będzie skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem dotacji, bo ten kamień znajduje się w części grantowej w ramach KPO" - zauważyła Król.

Adam Szejnfeld (KO) poinformował o złożeniu poprawek do ustawy. Jak tłumaczył, ustawa wprowadza rozwiązania, które będą przeciwskuteczne, natomiast jego poprawki mają te rozwiązania wyeliminować. Oznajmił, że poprawki dotyczą możliwości składania ponagleń zanim upłynął termin przewidziany na rozpatrzenie sprawy, wprowadzenia jednoinstancyjności, co - jak mówił - jeśli jest nieprzemyślane, to będzie groźne. Wymienił też poprawki dotyczące sprawozdawczości fundacji, organów kolegialnych i zamówień publicznych.

Odnosząc się do tych poprawek wiceminister rozwoju wyjaśniła, że ustawa modyfikuje kształt instytucji ponaglenia, ale jej nie likwiduje. "Proponowane rozwiązanie nie wpływa na prawo strony do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania do sądu administracyjnego. Chodzi o to, że ponaglenie wniesione przed upływem terminu nie jest działaniem służącym obywatelom, wręcz przeciwnie, angażuje organy, bo organ który prowadzi postępowanie sporządza odpisy niezbędnych akt, ustosunkowuje się do ponaglenia w terminie, w którym tak naprawdę powinien prowadzić postępowanie, które jest przedmiotem ponaglenia" - wyjaśniła.

Doprecyzowała też, że w ustawie chodzi o "elektronizację sprawozdań" fundacji. "W żaden sposób nie oddajemy nadzoru nad fundacjami ministrowi sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacja co roku składa właściwemu ministrowi sprawozdanie z działalności. Minister sprawiedliwości jest upoważniony, by określać w drodze rozporządzenia ramowy zakres sprawozdania. Tu chodzi tylko o jednolity wzór sprawozdania, które będzie składane elektronicznie" - uściśliła.

Podkreśliła, że ustawa wprowadza jednoinstancyjność postępowania ws. zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. "Za wprowadzeniem jednoinstancyjności przemawiają dane statyczne. W 2020 r. złożono tylko 3 odwołania od decyzji zatwierdzających tabele i wszystkie decyzje zostały utrzymane w mocy" - wskazała wiceminister rozwoju.

Poprawki rozpatrzy senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Głosowanie nad ustawą ma się odbyć pod koniec posiedzenia.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl