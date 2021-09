Senat: Zgłoszono kolejne poprawki do ustawy ws. rekompensat dla firm w zw. ze stanem wyjątkowym

Senatorowie zgłosili we wtorek kolejne poprawki do ustawy ws. rekompensat dla firm w zw. ze stanem wyjątkowym, zmierzające m.in. do rozszerzenia grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia. W związku z tym ustawa została ponownie skierowana do rozpatrzenia przez senacką komisję gospodarki.

Przyjęta przez Sejm w piątek ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotów wycieczek, przewodników turystyki, firm gastronomicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Zgodnie z ustawą, rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przypomniał podczas posiedzenia Senatu, że w obiegu prawnym jest już ustawa o wyrównaniu strat majątkowych z 2002 r., jednak na jej podstawie nie można by wyrównywać zysków utraconych. Wskazał, że rozpatrywana ustawa pozwala na rekompensatę w wysokości 65 proc. przychodów. "W Sejmie padały głosy, by dać jeszcze więcej, ale uważam, że takiej potrzeby nie ma" - stwierdził Wąsik. "Skracamy terminy, staramy się pomagać szybciej. Stąd ustawa, która idzie w trybie pilnym. Liczyłem, że uda się to zrobić bez senackich poprawek. Wtedy ustawa mogłaby wejść w życie szybciej" - powiedział wiceszef MSWiA.

Na pytanie Bogdana Zdrojewskiego (KO), czy rząd zamierza przedłużyć stan wyjątkowy, Wąsik uchylił się od odpowiedzi. Dodał, że nie jest to moment, by o tym komunikować. Wskazał, że zgodnie z ustawą, jeśli stan wyjątkowy zostanie przedłużony, rekompensaty będą wypłacane za dłuższy okres.

"Sytuacja na granicy nie pogorszyła się, jest stabilna. Napór jest ciągle duży, natomiast straż graniczna, wojsko i policja kontrolują sytuację na granicy. W zdecydowanej większości osoby, które próbują przekroczyć granicę są zatrzymywane" - przekazał Wąsik. "Nie zgadzam się, że rząd sobie nie daje rady i że główną rolą stanu wyjątkowego jest odsunięcie dziennikarzy od tego terenu" - zaznaczył wiceminister.

Podczas debaty senatorowie poinformowali o zgłoszeniu poprawek do ustawy. Adam Szejnfeld (KO) zgłosił poprawki podwyższające wysokość rekompensaty do 80 proc. przychodu oraz skreślające obligatoryjność przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy. W uchwalonej przez Sejm ustawie zapisano, że w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie; jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny.

Krzysztof Kwiatkowski (niez.) razem z Wadimem Tyszkiewiczem (niez.) zaproponowali grupę poprawek, dotyczących m.in. pomocy dla podwykonawców branży turystycznej, np. zajmujących się przewozem turystów. Grzegorz Bierecki (PiS) złożył poprawkę, która ma rozszerzyć grupę podmiotów, uprawnionych do rekompensaty. Kolejną zgłosił Marek Martynowski (PiS).

Wcześniej siedem poprawek zarekomendowała senacka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Ustawa została ponownie skierowana do rozpatrzenia przez komisję. Głosowanie zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach.

Zgodnie z ustawą, aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.

