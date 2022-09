Senatorowie: nie rozumiemy zmian we władzach kopalni Bogdanka

Nie rozumiemy, dlaczego odwołuje się fachowca w kopalni, która osiąga zyski, ma bardzo wysoką wydajność i zastępuje się go prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem - mówili senatorowie Gabriela Morawska-Stanecka i Krzysztof Kwiatkowski, komentując zmiany we władzach kopalni Bogdanka.

Rada Nadzorcza spółki Lubelski Węgiel Bogdanka odwołała w piątek ze stanowiska prezesa Artura Wasila - poinformowała spółka. Obowiązki prezesa zarządu powierzono wiceprezesowi ds. ekonomiczno-finansowych Arturowi Wasilewskiemu.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (PPS) oraz senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.) zorganizowali w piątek w Sejmie konferencję prasową, komentując politykę nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa.

Morawska-Stanecka powiedziała, że w Polsce "jest tylko jedna kopalna, która nigdy nie otrzymywała pomocy publicznej i która doskonale sobie radzi". "To jest kopalnia Bogdanka, która cały czas osiąga bardzo wysokie zyski, jest świetnie zarządzana przez fachowca, prezesa Artura Wasila już od czterech lat. Prezesa powołanego właśnie na kolejną kadencję (w czerwcu 2022 r. - PAP)" - mówiła.

Dodała, że w tej kopalni wyniki finansowe i wydajnościowe są najlepsze w Polsce. "Średnie wydobycie w kopalni Bogdanka to 198 ton miesięcznie, podczas gdy w polskich kopalniach w ogóle to jest 63 tony" - zaznaczyła.

"Teraz pytanie: co się stało, że wicepremier (szef MAP, Jacek) Sasin odwołuje pana prezesa Wasila?" - pytała.

Zwróciła uwagę, że w mediach pojawia się już nazwisko następcy - absolwenta prawa z 2014 roku, który pisał pracę magisterską na temat żeglugi śródlądowej.

"Co powoduje, że odwołuje się fachowca w kopalni, która jest potrzebna, osiąga zyski, ma bardzo wysoką wydajność i zastępuje się go prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem?" - pytała Morawska-Stanecka.

"Czy pan Sasin, ręcznie sterując spółkami Skarbu Państwa, ma zamiar zaorać ostatnią dobrą kopalnię? To jest przepis na zaoranie polskiego górnictwa, bo zaraz się dowiemy, że Bogdanka zamiast się rozwijać będzie musiała finansować upadające kopalnie na Śląsku" - powiedziała wicemarszałek Senatu.

"Jeżeli potwierdziłyby się informacje, że w miejsce fachowca na prezesa kopalni Bogdanka wicepremier Sasin chce powołać specjalistę od żeglugi, to znaczy że premier Sasin odpłynął do zatoki dyletanctwa, beznadziejniej głupoty i realizacji politycznych interesów. Nie ma to nic wspólnego z nadzorem właścicielskim" - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Bogdanka to spółka akcyjna, notowana na GPW. Niemal 65 proc. akcji ma kontrolowany przez Skarb Państwa koncern energetyczny Enea.

Zgodnie z wynikami za I półrocze 2022 r., wydobycie Bogdanki wyniosło ponad 5,6 mln ton węgla. Spółka podała też, że utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając 30 proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Zysk netto wyniósł 336 mln zł, a wydatki inwestycyjne 272 mln zł, z czego 222 mln zł przeznaczone na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

W środę Bogdanka obniżyła do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 r. Spółka podała, że w ścianie uruchomionej w dniu 31 sierpnia 2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Po tym zdarzeniu podjęto działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. Jak podkreślała Bogdanka, z uwagi na skalę zjawiska, prace są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym.

Również w środę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował na Twitterze, że jest po rozmowie z prezesem Enei i w piątek rada nadzorcza Bogdanki rozpatrzy wniosek o odwołanie prezesa Artura Wasila.

