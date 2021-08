Senatorowie przeciwko przekazaniu 20 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji

Senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu poparła w czwartek kolejne poprawki do ustawy o finansach publicznych. Jedna z nich zmierza do wykreślenia zapisu, na mocy którego do Funduszu Reprywatyzacji miałyby zostać przekazane papiery wartościowe o wartości 20 mld zł.

Senat w czwartek na posiedzeniu plenarnym rozpatrywał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Jej głównym celem jest dokonanie zmian dotyczących klauzuli wyjścia i powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowe przepisy przewidują, że w roku budżetowym, w którym określone kryteria przestają być spełniane, zostaje automatycznie uruchomiona tzw. klauzula powrotu, która umożliwi stopniowy powrót do kwoty wydatków wynikającej z pierwotnej formuły SRW w okresie od 2-4 lat.

"Wiele zapisów w tej ustawie jest bardzo dobrych, cieszymy się, że znalazły się one w ustawie, jak choćby te, dotyczące objęcia stabilizującą regułą wydatkową 30 różnych funduszy, mniejszych lub większych. Ważne, że coraz mniejsza część budżetu państwa jest poza regułą wydatkową, choć trzeba pamiętać, że reguła ta została zderegulowana. Demontaż tej reguły nastąpił zanim zaczęła się pandemia, a w czasie jej trwania zawieszono działanie tej reguły" - powiedział w środę Kazimierz Klejna (KO), przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Budżetu, który przedstawił sprawozdanie z prac komisji nad ustawą.

Klejna przypomniał, że komisja zarekomendowała przyjęcie poprawek do ustawy, z których część zmierza do wykreślenia z obecnej wersji zapisów dodanych podczas prac w Sejmie.

"Do części z tych ustaw wprowadzono zapisy, procedowane w Sejmie, dotyczące organizacji pracy Rady Ministrów. Podjęliśmy decyzję taką, żeby usunąć te przepisy z projektu" - powiedział Kazimierz Klejna.

Inne poprawki, rekomendowane przez Komisję, dotyczą zasad przenoszenia wydatków miedzy różnymi działami budżetu i ich blokowania. Jak zwrócił uwagę senator sprawozdawca, nowe przepisy sprawią, że decyzje o przenoszeniu środków i ich blokowaniu będą podejmowane wyłącznie przez premiera. Komisja zaproponowała, aby decyzję o przenoszeniu wydatków podejmowała Rada Ministrów, a decyzję o blokadzie wydatków - minister finansów. Przy czym w przypadku takich jednostek jak np. Kancelaria Senatu czy Sejmu czy też Kancelaria Prezydenta wydatki były blokowane wyłącznie po uzyskaniu zgody tych jednostek.

Podczas posiedzenia zostały złożone kolejne poprawki do ustawy. Zostały one rozpatrzone przez Komisję Finansów Publicznych i Budżetu.

Złożone przez senatorów poprawki uzyskały akceptację komisji. Wśród nich są zapisy nakazujące ministrowi finansów publikację informacji o przychodach, wydatkach i wynikach podmiotów sektora finansów publicznych. Inny zapis przyjęty przez komisję określa zakres informacji, jaki powinien być publikowany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej oraz do sprawozdania z działalności Rady Ministrów.

Komisja przyjęła także poprawkę zmierzającą do wykreślenia z ustawy o finansach publicznych zapisu, na mocy którego premier może przekazać Funduszowi Reprywatyzacji papiery wartościowe o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji na nabywanie i obejmowanie akcji w spółkach w latach 2021-2022.m

Głosowanie nad poprawkami i ustawą ma nastąpić jeszcze podczas trwającego posiedzenia Senatu.

