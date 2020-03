Setki milionów strat. Przemysł targowy apeluje o wsparcie

Przemysław Trawa, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w piśmie do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz wskazuje, że polska branża targowa, generująca rocznie kilka miliardów złotych przychodów, znalazła się w groźnym położeniu.

I apeluje o uruchomienie narzędzi pokrewnych do instrumentów stosowanych w innych sektorach np. rolniczym, które nie tylko wesprą, ale staną się impulsem dla całej branży, która choć obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, może stać się lokomotywą polskiego rozwoju gospodarczego na najbliższe lata.Wymaga to podjęcia takich kroków, jak na przykład uruchomienia w krótkim terminie instrumentów finansowych i pozafinansowych - utrzymujących płynność finansową przedsiębiorców, a tym samym wzmacniających ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych w obecnej sytuacji rynkowej.Chodzi o działania takie, jak: jednorazowe doraźne bezpośrednie wsparcie finansowe z budżetu państwa; uruchomienie przez państwowe instytucje finansowe, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, łatwo dostępnych, niskooprocentowanych linii kredytowych; zapewnienie ulg/zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych (CIT); zapewnieniu bezodsetkowego odroczenia płatności składek ZUS dla ww. firm; uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskania ewentualnych odszkodowań, ulg podatkowych czy odroczenia spłat zobowiązań ZUS dla indywidualnych przedsiębiorstw poszkodowanych przez sytuację związaną z koronawirusem.Możliwe jest także wsparcia lub nawet zaangażowania się Ministerstwa Rozwoju na rzecz istniejących rozwiązań przemysłu spotkań, które ułatwią nawiązywanie nowych kontraktów polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym, jak i ich ekspansję na rynki międzynarodowe.- Naszym zdaniem uruchomienie instrumentów finansowych w trudnej sytuacji na rynkach międzynarodowych, to inwestycja w polski potencjał branży i stworzenie szansy na jego ekspansję. Nie jest to zapomoga ani koszt dla budżetu państwa. Obecnie cały przemysł w Europie jest osłabiony, wygra ten, kto pierwszy dostrzeże, że inwestycje poczynione obecnie, przełożą się bezpośrednio na rozwój gospodarczy całego kraju. Najbliższe miesiące pokażą, kto stanie się liderem w najbliższej dekadzie - wskazuje Przemysław Trawa w piśmie do minister Emilewicz.