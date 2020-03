SG: pomagamy w pomiarach temperatury i zbieraniu kart lokalizacyjnych wz. z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem pomagamy służbom w pomiarach temperatury i w zbieraniu kart lokalizacyjnych na terenie portów lotniczych - poinformowała w rozmowie z PAP rzecznik prasowa komendanta głównego Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.

Rzecznik prasowa komendanta głównego SG zaznaczyła, że strażnicy graniczni udzielają wsparcia służbom lotniskowym oraz inspektorom sanitarnym przy zbieraniu od pasażerów kart lokalizacyjnych, w przypadku jeśli nie zostały odebrane na pokładzie samolotu. Jak dodała, funkcjonariusze pomagają również w pomiarach temperatury oraz w dystrybucji ulotek informacyjnych.

"Wsparcie to jest udzielane zgodnie ze zgłoszonym przez porty bądź przez inspektorów sanitarnych zapotrzebowaniem. Szczegóły ustalane są na szczeblu roboczym" - przekazała por. SG Agnieszka Golias.

Zaznaczyła, że w dalszym ciągu, zgodnie z zaleceniami, w przypadku podróżnego zgłaszającego złe samopoczucie, świadczące o podejrzeniu zachorowania wywołanego koronawirusem, funkcjonariusze mają obowiązek niezwłocznie wezwać służby medyczne, a osobę zgłaszającą złe samopoczucie wyposażyć w maseczkę i odizolować od pozostałych podróżnych.

Wcześniej Straż Graniczna odnosząc się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA poinformowała, że każdy z funkcjonariuszy ma dostęp do środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami, a więc do masek i rękawic, których może użyć w razie potrzeby. Dodała, że strażnicy graniczni są również szkoleni w zakresie procedur epidemiologicznych, higieny i organizacji pracy.

W środę, na porannej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dodał, że pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze i czuje się dobrze.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według najnowszych danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 4 marca br. na całym świecie zanotowano ponad 93 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. Ponad 3,2 tys. osób zmarło.