SGH i Kulczyk Investments uruchamiają online MBA dla startupów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała z Kulczyk Investments porozumienie na organizację pierwszych w Polsce studiów online MBA tworzonych specjalnie dla startupów oraz młodych przedsiębiorców. Formuła projektu oparta będzie na połączeniu najwyższej klasy wiedzy akademickiej z programem mentorskim InCredibles Sebastiana Kulczyka i platformą networkingową.

Stypendia dla najlepszych

Online MBA for Startups są pełnoprawnym, honorowanym na całym świecie programem MBA, a SGH posiada akredytację AMBA (Association of MBAs), która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2proc. wszystkich uczelni na świecie prowadzących studia MBA posiada tę prestiżową akredytację.Studia skierowane są do młodych przedsiębiorców wszystkich branż, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, a jednocześnie zyskać unikalną możliwość nawiązania bezpośredniej relacji ze swoimi potencjalnymi partnerami biznesowymi, klientami oraz inwestorami.Zajęcia rozpoczną się w listopadzie i będą prowadzone w języku polskim oraz angielskim. Kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie, posiadać nie mniej niż trzy lata doświadczenia zawodowego i swobodnie posługiwać się językiem angielskim.SGH nie będzie pobierała opłaty rejestracyjnej, a czesne w wysokości 37,8 tys. zł może zostać opłacone w 12 ratach.Każdego roku Sebastian Kulczyk zaproponuje dwa stypendia, z których jedno będzie przeznaczone dla wybranego finalisty programu mentoringowego InCredibles, a drugie będzie nagrodą w otwartym konkursie organizowanym we współpracy z SGH, którego zasady zostaną ogłoszone wraz z rozpoczęciem naboru już w czerwcu.Pierwszym studentem Online MBA for Startups będzie Paweł Węgierski, founder i CTO spółki Gamehag, która jest laureatem IV edycji programu InCredibles.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1906 r. i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Programy Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej to najlepsze Programy MBA w opinii Pracodawców (Ranking Perspektywy 2018). Uczelnia współpracuje m.in. z Carlson School of Management przy Uniwersytecie Minnesoty oraz posiada akredytację AMBA (Association of MBAs).Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, lider młodego pokolenia polskich przedsiębiorców, aktywnie działający w obszarze nowych technologii. Jest właścicielem i prezesem Kulczyk Investments, międzynarodowej firmy inwestycyjnej z polskimi korzeniami oraz założycielem Manta Ray, globalnego funduszu venture capital. Dodajmy, że Kulczyk Investments jest partnerem konkursu Start-Up Challeng organizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego przez Grupę PTWP.Czytaj też: Start-Up Challenge 2020: Oto najciekawsze start-upy w Polsce Kulczyk też inicjatorem InCredibles, organizowanego już po raz piąty prestiżowego programu mentoringowego dla najbardziej innowacyjnych młodych polskich przedsiębiorców. Stworzył również Incredible Inspirations, nowatorską platformę inspiracji, zajmującą się wyzwaniami ludzkości w dobie rewolucji technologicznej.