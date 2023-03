Siarka o zakazie rejestracji aut spalinowych: klimat się przez to nie poprawi

Gdy przyjrzymy się całemu cyklowi życia pojazdu - od produkcji do jego zezłomowania, utylizacji - a także wytworzenia energii do jego użytkowania, to redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie żadna - ocenił w "Naszym Dzienniku" wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Siarka odniósł się w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" do decyzji Rady UE ws. zakazu rejestracji od 2035 roku samochodów spalinowych. "Gdy przyjrzymy się całemu cyklowi życia pojazdu - od produkcji do jego zezłomowania, utylizacji - a także wytworzenia energii do jego użytkowania, to redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie żadna. A więc ilość emisji pochodzących z użytkowania samochodów elektrycznych będzie taka sama, jak ma to miejsce obecnie w przypadku samochodów spalinowych - w całym cyklu ich życia" - ocenił.

Dodał, że nawet jeśli te samochody będą bezemisyjne lub niskoemisyjne, "to one muszą jednak zostać wyprodukowane i użytkowane". "Wymagają dużej ilości paliw syntetycznych lub prądu. I to będzie się wiązało z dodatkowymi emisjami. A więc nie osiągniemy jakiegokolwiek pozytywnego efektu tej zmiany. Klimat się przez to nie poprawi" - mówił.

W ocenie Siarki Europa wystawia się "na bardzo silne uderzenie". "Nasze możliwości ekonomiczne ulegną gwałtownemu pogorszeniu. Podstawą szybko rozwijającej się gospodarki jest transport. Europa nie stanowi w tym aspekcie wyjątku. I transport musi być sprawny" - ocenił.

Podkreślił, że praktycznie cała Europa myśli, że "zakaz, który został zaakceptowany, dotyczy wyłącznie samochodów osobowych". "To jest nieprawda. Dotyczy on również samochodów dostawczych" - powiedział.

