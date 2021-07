Siarka: Plan dla Puszczy Białowieskiej przygotuje zewnętrzna firma, umowa jeszcze w lipcu

Kompleksowy, zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską przygotuje zewnętrzna firma, umowa z nią ma być podpisana jeszcze w lipcu - poinformował we wtorek wieczorem podczas obrad sejmowej komisji ochrony środowiska, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Komisja wysłuchała informacji ministra ws. podpisanych w marcu 2021 r. aneksów do Planu Urządzania Lasu na lata 2012-2021 dla nadleśnictw Białowieża i Browsk w Puszczy Białowieskiej i braku dotąd takiego aneksu dla trzeciego nadleśnictwa - Hajnówka. Dokumenty te obowiązują do końca 2021 r. i wygasną. Siarka mówił też o pracy zespołu ministra klimatu do spraw Puszczy Białowieskiej.

Siarka przypomniał, że do przygotowania kompleksowego planu ds. zarządzania puszczą Polska zobowiązała się (jedno z zobowiązań-PAP) po wyroku TSUE z 2018 r. ws. puszczy. Nad planem pracuje specjalny zespół ds. Puszczy Białowieskiej powołany przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę. Zespół działa od kwietnia, zajmuje się harmonogramem prac - mówił wiceminister.

"(...) dlatego, że będzie wyłaniana firma zewnętrzna - ostatecznie takie są decyzje - która opracuje całościowy plan, a proszę pamiętać, że mamy zobowiązanie, że do końca 2021 r. ten plan powinien być opracowany" - mówił Siarka. Dodał, że terminu nie uda się dochować.

"Wiadomo, że w tym czasie nie jesteśmy w stanie całościowo planu opracować. Wynika to chociażby z harmonogramu prac, które muszą być przeprowadzone. W tym samym czasie prowadzone są prace związane z Planami Urządzania Lasu, które są opracowywane no i oczywiście jest duże wyzwanie, które jest związane z opracowaniem Planów Zadań Ochronnych dla terenu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. To jest duże wyzwanie. Założenie mamy takie - kosztowne przy okazji, proszę o tym pamiętać i czasochłonne - żeby ten dokument mógł powstać w przyszłym roku" - dodał Siarka. Wiceminister zaznaczył, że dokument musi być także uzgodniony ze stroną białoruską, bo dotyczy obszaru całej puszczy.

Siarka poinformował, że ma nadzieję, że umowa z podmiotem, który przygotuje dokument będzie podpisana pod koniec lipca. "Mam nadzieję, że już pod koniec lipca będzie podpisana też ostatecznie umowa, która zapoczątkuje - będziemy chcieli też zrobić duże spotkanie - opracowanie całościowego planu dla puszczy. Czekają na to region, czeka na to Polska no i oczywiście czekają na to instytucje, które są tym zainteresowane" - mówił wiceminister. Zaznaczył przy tym, że dokument będzie miejscem do wymiany poglądów, dyskusji wielu środowisk o często skrajnych stanowiskach. Dodał, że chciałby, aby prace nad planem ruszyły latem, był przedstawiony ich harmonogram.

Siarka mówił, że prace będą trudne także dlatego, że "nie zawsze są zbieżne" oczekiwania KE i UNESCO w tej sprawie. "Musimy wszystkie te sprawy pogodzić tak, aby powstał dokument jednolity, który pozwoli tym obiektem zarządzać" - podkreślił wiceminister.

W marcu 2021 r. Edward Siarka - wypełniając zobowiązania Polski po wyroku TSUE - podpisał aneksy dla PUL 2012-2021 dla nadleśnictw Białowieża i Browsk, by wyeliminować z obrotu prawnego aneksy z 2016 r. które - jak mówił we wtorek - "miały pomóc w likwidacji zagrożenia związanego z wielkopowierzchniowym zamieraniem drzewostanów w puszczy na terenie tych trzech nadleśnictw", a które TSUE zakwestionował wyrokiem w 2018 r. Siarka powtórzył, że nie podpisał nowego aneksu dla nadleśnictwa Hajnówka z powodu wątpliwości zgłoszonych przez KE. Zapewniał, że aneksy mówią tylko i wyłącznie o usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i "zabiegach pielęgnacyjnych". "Tam nie ma właściwie w tej chwili innych prac jeżeli chodzi o usuwanie de facto zamarłych drzewostanów" - dodał.

Edward Siarka wyjaśnił, że główną przeszkodą, że nie ma aneksu dla nadleśnictwa Hajnówka jest sprawa zamarłych drzewostanów na terenie jednostki wojskowej, stanowiących zagrożenie pożarowe, a to będzie wymagało zmiany Planu Zadań Ochronnych i jego zgodności z PUL.

"Natomiast to, co jest na dzień dzisiejszy przewidziane w aneksach do PUL (Białowieża i Browsk) części z tych zadań nie uda się (...) fizycznie zrealizować, nawet jakbyśmy bardzo chcieli" - mówił Siarka. Poinformował, że na terenie nadleśnictwa Białowieża zostały łącznie z całego obowiązującego PUL do pozyskania 4 tys. 320 m sześć drewna, w nadleśnictwie Browsk 68 tys. "Też nie jest to jakaś gigantyczna ilość, ale tyle zostało, ale większość jest poza obszarem puszczy" - mówił wiceminister.

Trwają prace nad nowymi PUL dla puszczańskich nadleśnictw. "Jest teraz kwestia, jak rzeczywiście w całości, w zintegrowanym planie te wszystkie kwestie powinny być - a muszą być - zgrane, zwłaszcza jeśli idzie o Plan Zadań Ochronnych na tym terenie" - mówił Siarka.

Wiceminister powiedział, że gdy będzie podpisana umowa z firmą, która wykona kompleksowy plan dla puszczy, cały proces uzgadniania dokumentu będzie przedstawiony sejmowej komisji środowiska. "Myślę, że to jest kwestia do miesiąca" - podsumował Siarka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl