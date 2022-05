Sibelco ma już większość akcji Krynicki Recykling

Belgijska spółka SCR-Sibelco poinformowała o ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Krynicki Recykling – uzyskano ponad 51 proc. głosów.

Belgijska spółka SCR-Sibelco poinformowała o tym, że w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynicki Recykling w Olsztynie osiągnęła co najmniej 51 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, czyli przynajmniej 8.856 mln głosów. Belgijska spółka oferuje 23 złoty za akcję, co oznacza premię 40,2 proc. w stosunku do ceny w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania.

Tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających zawarcie transakcji sprzedaży akcji w dniu 30 maja tego roku.

Sibelco chce kupić wszystkie akcje Krynicki Recykling. Adam Krynicki, posiadający bezpośrednio lub pośrednio 31,44 proc. akcji spółki, zobowiązał się wcześniej do sprzedaży ich Sibelco.

- W 2021 r. znacznie rozszerzyliśmy naszą działalność w zakresie recyklingu szkła dzięki przejęciu Viridor w Wielkiej Brytanii i Solover we Francji. Wierzymy, że akwizycja Krynicki Recykling w Polsce będzie ważnym krokiem w rozwoju naszego biznesu recyklingu szkła w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Hilmar Rode, dyrektor zarządzający Sibelco.

W końcu marca tego roku Sibelco poinformowało także o przejęciu holenderskiej spółki Kremer Zand en Grind, która wytwarza szeroką gamę produktów krzemionkowych, kalibrowanych piasków i mieszanek. Materiały te są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w uzdatnianiu wody, budownictwie, sporcie i rekreacji oraz energii odnawialnej.

