Sieć badawcza 5G na Politechnice Łódzkiej

Na Politechnice Łódzkiej w czwartek zostanie uruchomiona próbna sieć 5G. Projekt o charakterze badawczym jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju - poinformowała rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Chojnacka.

Konsorcjum, które zrzesza Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Łódzką (PŁ), firmę Ericsson oraz spółkę Fundingbox, w czwartek zdalnie uruchomi sieć badawczą 5G na Politechnice Łódzkiej - przekazała Ewa Chojnacka.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, którego szefowa wicepremier Jadwiga Emilewicz ma zdalnie uczestniczyć w rozmowach podczas zdalnego uruchomienia sieci badawczej 5G - zapowiadają organizatorzy czwartkowego seminarium. Udział w nim ma wziąć też - zdalnie - m.in. minister cyfryzacji Marek Zagórski.

5G to najnowsza technologia łączności, która jest na etapie tzw. walidacji, czyli dokładnego sprawdzania parametrów technicznych sieci. Taka rolę ma spełniać sieć badawcza 5G na PŁ.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.