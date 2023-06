Sieć Badawcza Łukasiewicz zorganizowała duże wydarzenie

Roczny budżet Sieci Badawczej Łukasiewicz to około 1,6 miliarda złotych, z czego 80 procent pozyskiwane jest od biznesu oraz z programów badawczych. Celem instytucji jest dostarczanie polskiej gospodarce rozwiązań w wielu kluczowych dziedzinach życia.

Innovatorium Łukasiewicza to największe spotkanie w branży badawczo-rozwojowej w Polsce. W tym roku odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i zgromadziło przede wszystkim ludzi nauki i najszerzej pojętego biznesu. Menedżerowie, naukowcy, inżynierowie, pracownicy uczelni i instytutów naukowo-badawczych rozmawiali z przedstawicielami administracji publicznej, ekspertami w dziedzinie zarządzania projektami oraz zagranicznymi gośćmi z ośrodków badawczych.

Cel był jeden, jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i innowacyjności polskiej nauki i biznesu dla osiągnięcia przełomowych rozwiązań. W tle zawsze pojawia się pytanie o finansowanie i pomoc we wdrożeniu rozwiązań.

- Roczny budżet Łukasiewicza to 1,6 miliarda złotych, aż 80 procent tych funduszy pozyskujemy od biznesu oraz z programów badawczych. Potwierdza to, że Łukasiewicz pracuje z biznesem, a biznes docenia to co robimy - powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzej Dybczyński podczas Innvatorium w Poznaniu.

Do uczestników spotkania list skierował premier Mateusz Morawiecki. Napisał w nim między innymi: "Od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy ogromny potencjał polskiej nauki i przedsiębiorczości. Jak bowiem uczy doświadczenie, świadoma współpraca między nauką i biznesem skutecznie podnosi nie tylko dynamikę badań, ale też tempo wdrażania innowacji jest najskuteczniejszym napędem rozwoju. Z głębokiego zrozumienia wagi tych zależności powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz, jedna z największych w Europie sieci prowadząca prace badawczo-rozwojowe. Temu również służyć ma doroczne Innovatorium Łukasiewicza, w całości poświęcone współpracy w obszarze badań i rozwoju".

Laser kaskadowy, biodegradowalne opakowania dla przemysłu spożywczego - to rozwiązania finansowane z budżetu Łukasiewicza

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było finansowanie innowacji i model prowadzenia działań B+R, a także mikroelektronika, transport, zwłaszcza rozwój kolei, nowe technologie w energetyce i najszerzej pojęta zielona transformacja polskiej gospodarki.

Ważne były prezentacje nowych rozwiązań, między innymi lasera kaskadowego, biodegradowalnych opakowań dla przemysłu spożywczego, napoje bioniczne czy baterie termiczne do inteligentnej amunicji. Wszystkie projekty zostały stworzone we współpracy naukowców z Łukasiewicza z polskimi przedsiębiorcami.

W ramach Sceny Demo Day pokazano projekty czekające na komercjalizację. Pierwszy z wyróżnionych pomysłów przygotowany przez Poznański Instytut Technologiczny to nanomateriał łączący zalety ceramiki i metali oraz produktów do zastosowań w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała tytuł Partnera Naukowego Roku

Kolejnym jest lekki i ekologiczny materiał konstrukcyjny opracowany z grzybni przez naukowców z Łódzkiego Instytutu Technologicznego. Trzecim wyróżnionym zespołem są naukowcy z Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii PORT, którzy opracowali termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia. Nagrodę publiczności dostali naukowcy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, którzy stworzyli innowacyjne powłoki lakierowe, dzięki którym można skrócić czas i obniżyć koszty malowania.

Przyznano Ignace czyli nagrody Sieci Badawczej Łukasiewicz. W kategorii Mecenas Roku otrzymał ją prezes Grupy Kapitałowej Solbet Marek Małecki, Partnerem Naukowym Roku została Wojskowa Akademia Techniczna, natomiast Partnerem Biznesowym Roku ogłoszono GE Aerospace Poland.

Ostatni Ignac, tym razem w kategorii Wdrożenie roku przyznano zespołowi naukowców z Łukasiewicz-Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wdrożenie robotów patrolowo-przenośnych dla Sił Zbrojnych RP. Nagrodę odebrał lider zespołu Stanisław Nycz.

