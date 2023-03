Sieć Dino Polska w 2022 nadal szybko rosła. PV montuje na potęgę

Grupa Dino Polska w 2022 osiągnęła 19,8 mld zł przychodów ze sprzedaży i 1,13 mld zł zysku netto wobec około 13,4 mld zł przychodów ze sprzedaży i 0,8 ml zł zysku netto w 2021. Na koniec 2022 sieć Dino tworzyło już 2156 sklepów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na koniec 2022 roku sieć Dino tworzyło 2156 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 847 817 m². Grupa w okresie trzech lat do końca 2022 r. zwiększyła liczbę sklepów o 938, czyli o 77 proc.

- Rosnącą część wydatków inwestycyjnych przeznaczamy na ograniczanie naszego wpływu na środowisko naturalne0 - zaznaczył w raporcie grupy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska, informując, że moc instalacji PV grupy to już 64 MW.

Dino Polska spodziewa się, że w 2023 m.in. ostrożniejsze podejście do finansowania zewnętrznego przełoży się na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino, jak to ujął Michał Krazue, o niskich kilkanaście procent.

Grupa Dino Polska prowadzi sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych Dino zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów. W 2022 dalej się rozwijała uruchamiając 344 nowe markety.

Fotowoltaika już na dachach 1700 marketów Dino i będzie jej przybywało

- Na koniec roku posiadaliśmy 2156 sklepów, o 19 proc. więcej w porównaniu do 2021 r. W rozwój zainwestowaliśmy 1,4 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Dino Polska za ostatnich 5 lat zwiększyła się do 5,4 mld zł - napisał w raporcie grupy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Zaznaczył, że grupa rosnącą część wydatków inwestycyjnych przeznacza na ograniczanie wpływu sieci na środowisko naturalne.

- Można to dostrzec na dachach 1700 marketów Dino, które są wyposażone we własne instalacje fotowoltaiczne (o 900 więcej niż na koniec 2021 r.). Ich łączna moc wyniosła 64 MW. Jest to wynik, jakiego nie powstydziłyby się firmy zawodowo trudniące się produkcją energii elektrycznej. W 2023 r. planujemy dalsze inwestycje w tym obszarze - zarówno na dachach sklepów, jak i na terenach centrów dystrybucyjnych - poinformował Michał Krauze.

Wskazał, że w związku z istotną inflacją cen, po których sieć nabywa produkty od ich producentów, w celu zamortyzowania skutków skali podwyżek dla konsumentów, firma starała się ograniczać wzrosty cen sprzedaży oraz organizować wiele promocji.

W 2022 całkowita sprzedaż grupy Dino Polska wzrosła o 48,2 proc.

- Podejmowane działania negatywnie wpłynęły na naszą rentowność na sprzedaży, ale przyniosły pozytywne rezultaty w postaci dynamicznie rosnącej sprzedaży. W 2022 r. sprzedaż like-for-like (LfL; w sklepach istniejących od ponad roku) zwiększyła się o 28,5 proc. , a całkowita sprzedaż, uwzględniająca nowo otwarte markety Dino wzrosła o 48,2 proc. do 19,8 mld zł. - napisał Michał Krauze.

Michał Krauze stwierdził, że to duża motywacja do dalszego otwierania nowych marketów i Dino podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. zamierza przeznaczać na to całość wypracowywanych zysków.

Zaznaczył, że grupa z większą ostrożnością niż dotychczas będzie jednak podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na koszty rozwoju.

- Oczekujemy, że w 2023 r. przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent. Ponadto, na podstawie trendów z początku roku i naszych działań w obszarze oferty produktowo-cenowej, liczymy, że drugi rok z rzędu będziemy w stanie zaraportować silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć zapewne nie tak duży jak w 2022 - ocenił Michał Krazue.

