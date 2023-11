Sieć dyskontów Dino zwiększa przychody i zyski. Jest reakcja inwestorów

Sieć supermarketów Dino Polska wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku prawie 19 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży. Między innymi wyższa sprzedaż pozwoliła zwiększyć zysk netto o ponad 30 proc. rok do roku.

Po dziewięciu miesiącach 2023 roku sieć supermarketów Dino miała prawie 19 mld zł przychodów i niespełna 804 mln zł zysku netto. Przychody wzrosły o 34,4 proc., a zysk netto o 31,5 proc. w ujęciu rok do roku.

W samym trzecim tegorocznym kwartale przychody wzrosły o 28 proc., do 6,88 mld zł, a zysk netto o 25 proc., do 424 mln zł.

Inwestorzy przyjęli wyniki bardzo pozytywnie, akcje Dino są najchętniej handlowanymi walorami podczas piątkowej (3 listopada) sesji i rosną najmocniej w indeksie WIG20.

Silny wzrost przychodów Dino, ale koszty sprzedaży również znacząco wyższe

W III kwartale 2023 roku przychody Grupy Dino wyniosły 6,88 mld zł i były o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 29,5 proc. do 5,28 mld zł. Narastająco, po 9 miesiącach 2023 roku przychody Grupy Dino wyniosły 18,97 mld zł i były o 34,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 36,7 proc. do 14,58 mld zł.

Spółka podała, że wzrost kosztów sprzedaży był spowodowany głównie wzrostem skali działalności Grupy Dino w związku z ekspansją nowych sklepów oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów (LfL), a także, w mniejszym stopniu, rosnącymi cenami zakupu towarów handlowych.

Zysk netto wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 424 mln zł, więcej o 25 proc. niż rok wcześniej. Po trzech kwartałach spółka zanotowała 804 mln zł zysku netto, więcej o 31,5 proc. niż przed rokiem.

W III kwartale 2023 roku wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacja i odsetkami) zwiększył się rok do roku o 21,2 proc. do 649,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,45 proc., podczas gdy rok temu było to 9,99 proc. Narastająco, po 9 miesiącach 2023 roku zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 27,3 proc. do 1,68 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 8,85 proc., podczas gdy rok temu było to 9,35 proc.

Na działalność i wyniki Dino do końca 2023 roku, a także w kolejnych kwartałach, mogą mieć wpływ m.in. rosnące koszty prowadzenia działalności operacyjnej, które w obliczu wolniejszego tempa wzrostu przychodów grupy Dino Polska mogą wywierać presję na rentowność grupy.

Dino Polska otworzyło prawie 1000 sklepów w trzy lata

W III kwartale 2023 roku uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Narastająco od początku 2023 roku otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 roku sieć Dino liczyła 2 340 marketów. W okresie trzech lat do 30 września 2023 r. zwiększyła liczbę sklepów o 969, czyli o 71 procent.

Dobre wyniki nie umknęły uwadze inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs Dino rośnie w piątek zdecydowanie najmocniej w indeksie WIG20, zyskując około 5 procent (jedna akcja kosztuje około 415 zł). Spółka dystansuje pozostałe także pod względem generowanych obrotów, które są ponad trzykrotnie wyższe (około 10.30 wynoszą prawie 70 mln zł) niż kolejnej najchętniej handlowanej spółki, jaką jest Orlen.

Giełdowa kapitalizacja Dino Polska przekracza obecnie 40 miliardów złotych. 51,2 proc. akcji posiada założyciel sieci, Tomasz Biernacki.