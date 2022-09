Sieć gazowa, port, kolej - Trójmorze zyskuje na znaczeniu

- Cztery inwestycje, które na razie zrealizowaliśmy, wzięły się z 220 przeanalizowanych wniosków inwestycyjnych - mówi WNP.PL Piotr Karnkowski, prezes zarządu Funduszu Trójmorza. Firmy zabiegają o takiego udziałowca.

- Każda z inwestycji, którą Fundusz bierze pod uwagę, powinna spełniać dwa podstawowe kryteria: musi oddziaływać na więcej niż jeden kraj i musi być komercyjna - mówi Piotr Karnkowski, prezes zarządu Funduszu Trójmorza.

Odpowiada też na pytanie, jak znaleźć równowagę między misją inwestowania w twardą infrastrukturę, co łączy się z dużymi wydatkami, a koniecznością zarabiania.

Mówi też o tym, co zrobiono, aby rozwiać obawy, że inwestycje Funduszu nie będą komercyjne, tylko polityczne.

W 2022 r. widać wyraźne zwiększenie aktywności Funduszu Trójmorza. Fundusz zainwestował w BMF Port Burgas, a Amerykanie z International Development Finance Corporation zadeklarowali, że dołożą do funduszu 300 mln dolarów. Pod koniec sierpnia należąca do funduszu polska firma Cargounit weszła na rynek rumuński. Skąd to tempo?

- O pieniądzach ludzie lubią rozmawiać twarzą w twarz. Trudno na teamsach czy zoomie zobaczyć, jak naprawdę wygląda fabryka, w którą chce się zainwestować. Podobnie trudno jest przekonująco przedstawić inwestorowi swój pomysł. Odmrożenie naszych inwestycji jest ewidentnie efektem osłabienia pandemii.

Drugi powód: zespół Amber Infrastructure, który na nasze zlecenie zarządza funduszem i wyszukuje firmy warte zainwestowania, wzmocnił zespół w Trójmorzu. Ma ludzi w Warszawie, Pradze, Bukareszcie oraz Wilnie. Jesteśmy obecni w całym regionie, a to bardzo ułatwia rozmowy na miejscu.

Zaczęliśmy, wchodząc inwestycyjnie w polską firmę Cargounit i estońską Greenergy. Chodziło nam o to, żeby w każdym sektorze, którym chcemy się zajmować - transport, energia i digitalizacja - przeprowadzić jedną inwestycję.

Sieć gazowa, port, kolej - bałkańskie inwestycje Funduszu Trójmorza

Rozmawiamy w Bukareszcie przy okazji przekazania w użytkowanie lokomotywy Cargounit rumuńskiej firmie Unicom Tranzit; w maju fundusz popisał w Davos umowę z rumuńskim Transgazem dotyczącą rozbudowy systemu przesyłowego. Po Polsce i Estonii pora na inwestycje na Bałkanach?

- Rumuński Exim Bank to partner, z którym jako Bank Gospodarstwa Krajowego założyliśmy Fundusz Trójmorza, a do tej pory nie było tu żadnych jego inwestycji. Ale to się zmieni. Rozwijamy nasze przedsięwzięcie z Transgazem, pojawi się druga lokomotywa Cargounit. Rumunia to drugi największy rynek w Trójmorzu. Może tu dostrzec wiele ciekawych projektów.

Fundusz skierował się jeszcze dalej na południe i objął udział w BMF Port Burgas nad Morzem Czarnym. Dlaczego?

- Burgas jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ głównym celem Funduszu jest finansowanie kluczowych dla infrastruktury regionu projektów. W naszym regionie są one finansowane na trzech poziomach: środków krajowych, środków unijnych i - potencjalnie - przez sektor prywatny. Na Zachodzie jest odwrotnie. Dominują inwestorzy prywatni, nie ma finansowania z UE, w grę wchodzi finansowanie rządowe. My się właśnie tego uczymy.

To ważne, bo według zleconego przez nas w 2019 r. badania, żeby zniwelować różnicę dzielącą region Trójmorza od Zachodu, w inwestycje infrastrukturalne trzeba włożyć 600 mld euro. To ogromne pieniądze.

Nie jest możliwe, żeby kraje samodzielnie przeprowadziły potrzebne inwestycje z funduszy publicznych, środki europejskie są ograniczone, musimy więc bardzo mocno polegać na inwestorach prywatnych.

Przypomnę jednak, że każda z inwestycji, którą Fundusz bierze pod uwagę, powinna spełniać dwa podstawowe kryteria: oddziaływać na więcej niż jeden kraj i być komercyjna. Jesteśmy bankiem, więc zgodnie z prawem bankowym musimy zarabiać, podobnie jak inni inwestorzy w Funduszu. To także kluczowe dla prywatnych inwestorów, którzy chcieliby dołączyć - nie przyjdą tu dla idei, jakkolwiek byłaby wspaniała. Prywatny kapitał nie przyjdzie do Polski, Rumunii, Węgier po to, by wypełnić jakąś misję, tylko żeby zarobić...

A wracając do Burgas: ta inwestycja uzupełnia część transportową naszego portfela i rozwija ideę korytarza transportowego z północy na południe. Z oczywistych względów bardzo dobrze rozwinęły się szlaki komunikacyjne wschód-zachód, sieć północ-południe wymaga jeszcze sporej pracy.

Wcześniej korytarz północ-południe kojarzył się raczej z połączeniem Bałtyk-Adriatyk.

- Chcemy, żeby szlak transportowy prowadzący znad Bałtyku, rozwidlał się zarówno w stronę Adriatyku, jak i Morza Czarnego.

Mówi się, że korytarz transportowy przez Turcję, Grecję, ale także Morze Czarne może stanowić pewną alternatywę dla szlaku wiodącego z Dalekiego Wschodu przez Rosję.

- Jesteśmy gotowi, żeby w tym uczestniczyć. Ale musimy pamiętać, że jako Fundusz możemy brać udział tylko w projektach, które są zlokalizowane w krajach Trójmorza.

Oczywiście, jeżeli np. po tureckiej stronie granicy inwestor będzie budował światłowód, możemy go pociągnąć w Bułgarii, gdy uznamy, że to dobra inwestycja. Nie możemy jednak prowadzić samodzielnych projektów w Turcji, Egipcie czy Izraelu, bo nie jest to zgodne z naszą polityką inwestycyjną.

Port BMF Burgas jest bardzo podobny do DCT w Gdańsku. Zainteresował nas, bo kontenery to przyszłość transportu.

Inwestycje na Bałkanach wynikają ze specjalnego zainteresowania Funduszu tą częścią Trójmorza?

- Nie. Chcemy inwestować proporcjonalnie w każdym państwie. Inna rzecz, że poszczególne kraje są dziś różnie przygotowane do inwestycji. Mówiąc brutalnie: niektóre nie mają listy projektów gotowych do zainwestowania, a my angażujemy się w te, które - według Amber Infrastructure - są „shovel ready”, czyli wyposażone w zgody, umowy, gotowe na wejście inwestora.

Złoty środek między misją a obowiązkiem zarabiania na inwestycjach

Zastanawiam się nad sednem działania funduszu. Jak znaleźć równowagę między misją inwestowania w twardą infrastrukturę, co łączy się z dużymi wydatkami, a koniecznością zarabiania?

- Głównym zdaniem Funduszu Trójmorza jest znajdowanie luk między tym, co jest opłacalne, a tym, co musi powstać.

Cargounit jest tu świetnym przykładem. Fundusz nie zbuduje linii kolejowej z Tallina do Konstancy. To zadanie rządów działających samodzielnie lub ze wsparciem środków europejskich. Możemy jednak pomóc w jej komercjalizacji przy udziale prywatnych operatorów.

Podobnie będzie w Polsce w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego, który, jak wiadomo, jest projektem kolejowym z dużym dodatkiem w postaci lotniska. Tam komponentem komercyjnym będą np. bary czy sklepy.

Ale - wracając do Trójmorza - linie kolejowe, z których można ułożyć szlak komunikacyjny łączący kilka krajów, przecież są. Chodzi o to, żeby je udrożnić... W tym może pomóc Cargounit, oferując przewoźnikom swoje lokomotywy. Dzięki nim zarobią oni, Cargounit i my, a połączenie będzie żyć.

Cieszę się, że to słyszę, bo w Polsce znane są przykłady modernizacji tras kolejowych, po których nie było komu jeździć. Nie skomercjalizowano ich tak, jak potrzeba.

- Od 20 lat korzystam z Heathrow Express (brytyjski przewoźnik kolejowy obsługujący linię łączącą lotnisko Heathrow z dworcem Paddington w Londynie - przyp. red.). To przedsięwzięcie całkowicie prywatne i komercyjne, ale korzystające z wybudowanej przez państwo infrastruktury. Podobnie my chcemy postawić na twardą infrastrukturę, która będzie użytkowana komercyjnie.

Kilka razy w naszej rozmowie padła nazwa Cargounit. Jak ocenia pan tę inwestycję?

- Bardzo dobrze. Na bieżąco monitorujemy wyniki osiągane przez spółkę.

Europa wymaga coraz więcej transportu kolejowego. To efekt zmiany w łańcuchach dostaw oraz wymagań klimatycznych. Przewoźnicy potrzebują coraz więcej lokomotyw, są bardzo cenne. Firma Cargounit jako pierwsza w Polsce wpadła na pomysł, że można robić to na bardzo dużą skalę i trafiła w punkt.

W Cargounit macie 100 proc. udziałów. Zawsze tak jest?

- Nie, w porcie Burgas mamy mniejszościowy udział. Skala naszego zaangażowania zależy od ryzyk związanych z inwestycją.

Jesteśmy w stanie wejść nawet przy udziale 20 proc. pod warunkiem, że spełnione są kryteria, o których już mówiłem: inwestycja musi obejmować co najmniej dwa kraje Trójmorza i Fundusz musi na niej zarobić.

Co robi Fundusz, aby inwestycje trzymały się tych założeń? Jakie ma narzędzia?

- Głównymi inwestorami w Funduszu Trójmorza są instytucje rozwoju krajów regionu, bardzo często instytucje państwowe. Była duża obawa, że inwestycje Funduszu nie będą komercyjne, tylko polityczne...

Dlatego z założenia decyzje o nich podejmuje niezależny komitet, na który nie mamy wpływu jako inwestorzy. Są w nim obecni przedstawiciele zarządzającego naszym funduszem, czyli Amber Infrastructure, dwóch niezależnych członków i jeden przedstawiciel podmiotu zarządzającego, który reprezentuje nas w Luksemburgu.

Nie mamy zatem wpływu na decyzje inwestycyjne. Natomiast Amber, który w naszym imieniu zarządza inwestycjami i otrzymuje za to wynagrodzenie, ma prawo je nadzorować, lokując w ich ciałach korporacyjnych swoich członków.

Dlatego szefem rady nadzorczej Cargounit jest Brytyjczyk, wysokiej klasy specjalista od transportu kolejowego w Europie Zachodniej. Mamy ambicję, żeby mechanizmy, z których się tam korzysta, przenieść do nas. Z Brukseli do Barcelony jedzie się jeden dzień. Pokonanie takiego samego dystansu z Tallina do Konstancy wymaga 2,5 dnia oraz przesiadek.

Wynajmowanie firmy do zarządzania inwestycjami to w przypadku funduszy międzynarodowych standard.

Długa perspektywa inwestycyjna a polityka - od wyborów do wyborów

Jak pogodzić długą perspektywę inwestycyjną, liczoną w przypadku Funduszu Trójmorza na 15 lat, ze zmiennością świata polityki, gdzie zresztą nie tylko w Polsce perspektywa bywa krótka, najczęściej od wyborów do wyborów?

- Można inwestować w akcje, obligacje, złoto. Widać w ich przypadku nawet pewną cykliczność zwrotu, ale od lat większe i bardziej stabilne wyniki dają inwestycje infrastrukturalne, ponieważ w długim terminie niezależnie od tego, kto rządzi, statki pływają, a pociągi jeżdżą. To jest odseparowane od polityki. I o to nam chodzi.

Dlaczego inwestujemy długoterminowo? Ponieważ w misję instytucji, które tworzą Fundusz, wpisana jest dbałość o długoterminowy rozwój. Dlaczego bardzo często wychodzimy z inwestycji jako ostatni? Określa się nas jako inwestorów typu „last dollar”, w przeciwieństwie do „first dollar”, czyli banków komercyjnych, którym chodzi tylko o wynik, a nie o misję.

Ale zwrot z inwestycji jest potrzebny, żeby inwestować w nowe przedsięwzięcia.

- Fundusz Trójmorza to nie jest pierwszy fundusz, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego jest inwestorem. W naszej strategii zapisano, że mamy zapewnić m.in. trwały i długoterminowy rozwój infrastruktury. Dlatego jesteśmy inwestorem w funduszach Marguerite I, Marguerite II i w ostatnio utworzonym Marguerite III. Wspólnie z bankami rozwoju z Europy Zachodniej dbamy o rozwój inwestycji infrastrukturalnych i w innym zakresie, bo Marguerity inwestują mniejsze kwoty niż Fundusz Trójmorza. Oprócz tego mamy udziały jeszcze w kilku innych funduszach.

Zależy nam, aby na tych inwestycjach zarabiać, bo w przyszłości pomnożone pieniądze będziemy mogli wprowadzać z powrotem do systemu. Poza tym chcemy, żeby Funduszem interesował się kapitał prywatny, a jego interesuje, jak już mówiłem, nie misja, ale zwrot na kapitale.

Instytucje rozwoju są idealną platformą do łączenia inwestycji państwowych, środków unijnych i środków prywatnych. Rzadko się zdarza, że za prywatne pieniądze powstają naprawdę duże projekty. Żeby osiągnąć "skalę", trzeba umieć to połączyć. Udział instytucji rozwoju w przedsięwzięciu przyciąga do niego kapitał prywatny.

Amerykański udziałowiec i generowanie kapitału na rozwój firm

Jakie Fundusz ma plany?

- Cały czas pracujemy, żeby pozyskać jak najwięcej kapitału dla Funduszu. Po szczycie w Rydze liczymy na pieniądze od amerykańskiej agencji rozwoju DFC. Pracujemy nad pozyskaniem 300 mln dolarów.

Im więcej będziemy mieć środków, tym więcej włożymy w inwestycje. Fundusz Trójmorza to fundusz kapitałowy. Do każdego wydanego na kapitał miliona można wygenerować dodatkowo cztery miliony dzięki pożyczkom bankowym.

Dzięki inwestorowi?

- Cargounit ma historię, poważnego inwestora... Jeśli pójdzie po kredyt do banków komercyjnych, to może liczyć na większe kwoty i tańsze finansowanie niż firmy, które nie mają takich atutów. Kapitał bankowy zasila spółkę, a ta musi jedynie spłacać odsetki. To profit z posiadania silnego i długodystansowego inwestora.

Czyli firmy powinny być zainteresowane takim udziałowcem?

- I są. Cztery inwestycje, które na razie zrealizowaliśmy, wzięły się z 220 przeanalizowanych wniosków inwestycyjnych.

