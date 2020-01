Sieć Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej podwoiła liczbę obsłużonych przesyłek w 2019 r.

Poczta Polska w każdym miesiącu 2019 roku obsłużyła ponad milion przesyłek w sieci Odbiór w Punkcie. Trafiła tam co trzecia doręczana przez operatora paczka. Oznacza to, że klienci państwowej spółki odebrali w tej sieci ponad 12 mln przesyłek, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej - poinformowała pocztowa spółka we wtorkowym komunikacie.

"Sieć Odbiór w Punkcie zaczęliśmy budować w 2015 roku wspólnie z partnerami, obecnie tworzą ją placówki pocztowe, stacje PKN Orlen, sklepy Żabka oraz kioski i saloniki prasowe Ruchu, w sumie to już 12 tys. miejsc. Prowadzimy rozmowy z firmami sieciowymi, aby dodawać kolejne wygodne dla klienta punkty na pocztowej mapie click&collect" - powiedział cytowany w komunikacie Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej.

"Najbardziej tradycyjna metoda, czyli usługa kurierska tylko częściowo wypełnia potrzeby klientów. Coraz częściej nie mamy możliwości, by czekać cały dzień aż do naszych drzwi zapuka kurier z przesyłką. Wolimy sami decydować, gdzie i kiedy odbierzemy swoje zakupy. Odpowiedzią na te potrzeby jest nasza sieć Odbiór w Punkcie" - dodaje Kurdziel.

Jak podaje Poczta Polska klienci odbierają 85 proc. przesyłek w dniu dostarczenia ich do punktu. Coraz częściej korzystanie z usługi mierzone jest w sekundach, dla przykładu średni czas obsługi osoby odbierającej paczkę w sklepie Żabka wynosi 35 sekund. Te punkty odbioru są coraz popularniejsze wśród klientów Poczty. Tylko w grudniu 2019 r. ponad 40 proc. odbiorów w punkcie zostało zrealizowanych właśnie w Żabkach.

Z raportu Poczty Polskiej "Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 2014 -2023" wynika, że w 2018 roku operatorzy KEP obsłużyli ponad 476 mln paczek, czyli o 75 proc. więcej niż w 2014 roku. Wartość rynku wyniosła 6,95 mld zł (wzrost o 60 proc. w stosunku do 2014 roku). W raporcie prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku. Oznacza to wzrost o 78 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Prognozowany średni wskaźnik rocznego wzrostu w latach 2019-2023 wyniesie 11 proc.

Sieć Odbiór w Punkcie tworzą placówki Poczty Polskiej, sklepy Żabka, stacje PKN Orlen oraz kioski i saloniki prasowe RUCH. Ostatnio dołączono do niej automaty paczkowe w placówkach pocztowych i Biedronkach.