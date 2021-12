Siedmiu kandydatów na stanowisko wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Siedmiu kandydatów ubiega się o stanowisko wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych zakładów górniczych - podała SRK. W środę nastąpiło otwarcie zgłoszeń w ogłoszonym 8 grudnia konkurs na wiceprezesa firmy ds. likwidacji kopalń.

"Rada Nadzorcza zapoznała się w środę ze zgłoszeniami kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa (...). Komisja Rady zakwalifikowała wszystkie siedem złożonych zgłoszeń do dalszego postępowania. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na poniedziałek 27 grudnia br." - poinformował rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros.

Wcześniej wiceprezesem SRK ds. likwidacji kopalń był Janusz Smoliło, który 20 listopada br. został prezesem spółki. Obecnie zarząd SRK pracuje w dwuosobowym składzie - oprócz prezesa Janusza Smoliły do zarządu należy wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Radosław Wojtas.

Na stanowisku prezesa SRK Janusz Smoliło zastąpił Janusza Gałkowskiego, odwołanego z tej funkcji 23 października br. O stanowisko prezesa w konkursie ubiegało się trzech kandydatów.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników. Nowelizacja, podpisana niedawno przez prezydenta, weszła w życie 1 grudnia br. W oparciu o znowelizowaną ustawę w SRK będą likwidowane ruchy górnicze Pokój oraz Jastrzębie III, a ich pracownicy skorzystają z przewidzianych w ustawie osłon socjalnych.

