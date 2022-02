Siemens zapytał firmy o zrównoważony rozwój. Jedynie 2 proc. liczy emisje

- Do niedawna wielu menedżerów postrzegało zrównoważony rozwój pod kątem marketingu i wizerunku. Dziś coraz odważniej mówią oni już nie o CSR, lecz o ESG, co jest zupełnie nową jakością. Jednak nie wszystkie kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju są powszechnie zrozumiałe - mówi Maciej Kaysiewicz, sustainability officer w Siemens Polska.

Drugim powodem badania było to, że Siemens w 2021 r. wdrożył nową strategię zrównoważonego rozwoju. Dlatego, jako partner polskich przedsiębiorstw i miast, będzie jeszcze aktywniej wspierał ich cyfryzację oraz transformację energetyczną.- Do niedawna obszar ten postrzegany był przez wielu z nich jako marketingowy, wizerunkowy albo jako element zaangażowania społecznego (CSR). Z biegiem czasu część firm zaczęła uwzględniać działania CSR w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Takie podejście najczęściej miały duże firmy.- Dziś coraz odważniej mówimy już nie o CSR, lecz o ESG (ang. Environmental, Social and Governance). ESG to zupełnie nowa jakość w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i koncepcja biznesu, w której takie czynniki, jak środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny muszą w sposób spójny stanowić motor napędowy biznesu.Patrz też: Średnie firmy stawiają na zrównoważony rozwój - Ważne, że część podmiotów zaczyna postrzegać zrównoważony rozwój nie jako koszt, ale widzi w nim drogę do poprawy efektywności kosztowej i zwiększenia konkurencyjności.Według IEA (Międzynarodowa Agencja Energii) potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle szacowany jest na poziomie 18-26 proc. Analitycy think-tanku WiseEuropa podają, że w przemyśle ograniczenie zapotrzebowania na energię o 1 GJ w procesach niskotemperaturowych – dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych urządzeń i wykorzystaniu ciepła odpadowego – wiąże się z kosztem 33 zł. Koszt wytworzenia 1 GJ ciepła dla tych samych procesów w wariancie braku działań i dalszego korzystania z węgla wynosi w analizowanym okresie 75 zł.W czasach rosnących cen energii racjonalizacja jej zużycia wydaje się nie tylko działaniem proekologicznym, ale wręcz finansową koniecznością. Wyzwaniem jest jednak kwestia osiągnięcia neutralności klimatycznej. W tym zakresie przemysł ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia.- Aspekty ekonomiczne są niewątpliwie motorem napędzającym inwestycje w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale mają też drugą stronę medalu.Z naszego badania SIP 21 wynika, że motywacją do wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju dla 68 proc. firm jest poprawa konkurencyjności, w tym uzyskanie korzyści ekonomicznych oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku.Zarazem względy finansowe są również głównym powodem powstrzymywania się od tego typu inwestycji. Wskazywano na brak wystarczających zachęt, które mogłyby skompensować zainwestowane środki. Poważną barierą są też ograniczenia infrastrukturalne (61 proc. wskazań) wynikające z małej powierzchni pod inwestycje (wskazania aż 2/3 małych firm).- W dużej mierze na rozwiązania energetyczne. Krótki horyzont przewidywanych inwestycji wskazuje, że firmy rozważają głównie optymalizację zużycia energii, wsparcie po stronie instalacji prosumenckich czy unowocześnienie parku maszynowego, by był mniej energochłonny.Ponad połowa firm średniej wielkości i niemal 40 proc. firm małych wdrażało działania służące optymalizacji zużycia mediów i zwiększeniu efektywności maszynowej. A ok. 40 proc. średniej wielkości podmiotów zajęło się już też odzyskiwaniem ciepła powstałego w wyniku procesów produkcyjnych, digitalizacją tych procesów w celu ich optymalizacji oraz rozwiązaniami optymalizującymi transport i logistykę.- Bodźcem wzmacniającym te działania mogłyby być regulacje ustawodawcy, wprowadzającego określone wymagania. Brakuje jednak instytucjonalnych, wyraźnych ruchów ze strony ustawodawcy, które nakładałyby na firmy zobowiązania (np. do wdrażania sektorowych decyzji w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego). Ten brak jednoznacznej woli politycznej powoduje, że procesy adaptacyjne postępują powoli.- Na chęć „bycia ekologiczną firmą” i wykazującą troskę o środowisko, jako jedną z głównych motywacji podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazało ogółem 37 proc. firm.- Niestety, pomimo wyraźnych sygnałów poprawy świadomości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, wciąż jeszcze motywacja organizacji do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko jest niewystarczająca.Ważne jest, by wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce jak najszybciej przestawiły się na tok myślenia o swojej działalności uwzględniający inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście zmian klimatu. Istotną rolę w transformacji postaw odgrywać będzie wszechstronna edukacja dotycząca nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów.- Nasz raport pokazuje, że nie wszystkie kwestie w tym obszarze są tak samo zrozumiałe.Choć spośród wszystkich zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju jako na najbardziej znane wskazywano na „odnawialne źródła energii” (aż 81 proc. respondentów wie bardzo dużo lub ma przynajmniej ogólną wiedzę na ich temat), to już tylko połowa badanych przedstawicieli firm ma co najmniej ogólną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, a 35 proc. firm nie zna ani tego terminu, ani jego celów.Konieczne jest więc wzbogacenie wiedzy w tym zakresie oraz lepsza znajomość zagadnień takich, jak np. nowa taksonomia europejska. Jej znajomość ułatwi bowiem polskim przedsiębiorcom zrozumienie kryteriów, jakie muszą spełniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji ułatwi pozyskiwanie środków na modernizację infrastruktury.- Z badania SIP 2021 wynika, że 72 proc. już uruchomiło odpowiednie procesy, a 16 proc. jest na etapie wdrożenia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Żadnych takich działań nie planuje zaledwie 12 proc. ankietowanych firm i są to wyłącznie małe firmy.- Ponad połowa firm zamierza podjąć nowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym 75 proc. firm średniej wielkości.Dla 67 proc. podmiotów, które zamierzają inwestować w tym obszarze, horyzont zakładanych działań jest krótkookresowy (do dwóch lat), a kolejne 21 proc. planuje je zrealizować w najbliższych 3-5 latach.- Ślad węglowy monitoruje już 26 proc. firm, w tym 24 proc. małych i 33 proc. średniej wielkości, ale w różnym zakresie. Wśród nich najczęściej (22 proc.) wskazywano na pomiary sezonowe oraz monitorowanie zużycia paliw (19 proc.).Zarazem tylko 8 proc. przygotowuje raporty i sprawozdania na temat emisji GHG lub zleca to zewnętrznej firmie, a swój ślad węglowy monitoruje - poprzez obliczanie emisji - jedynie 2 proc. firm.- Widać, że transformacja i rozwój przedsiębiorstw w kierunku gospodarki zrównoważonej będzie procesem długotrwałym, opartym na budowaniu świadomości ekologicznej wśród kadry menedżerskiej przedsiębiorstw.Jedną z barier wpływających na wstrzymywanie działań w obszarze zrównoważonego rozwoju jest niedostateczna automatyzacja procesów produkcyjnych.Brak wytycznych regulacyjnych zobowiązujących przedsiębiorców do zmian oraz problem z pozyskaniem środków na cele związane z transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju pokazują, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia.Przed dostawcami technologii służących do automatyzacji tworzy się natomiast szansa na szersze wprowadzanie do polskich przedsiębiorstw nowych, cyfrowych rozwiązań, które wspierają przedsiębiorstwa w drodze do zrównoważonego rozwoju.