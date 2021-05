Siemianowice Śl.: Tereny byłych walcowni objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji

Tereny byłych walcowni w Siemianowicach Śląskich, gdzie ma powstać Śląskie Centrum Biznesu i Technologii, zostały wpisane do obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji - poinformował siemianowicki Urząd Miasta. Decyzja samorządu ma pomóc w staraniach o środki z programów rewitalizacyjnych.

Projekt stworzenia na poprzemysłowym terenie centrum biznesowego realizują wspólnie siemianowicki samorząd, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) oraz Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS). Należy do niego duża część aktywów budowanej od końca lat 70. ub. wieku i nigdy ostatecznie nie uruchomionej siemianowickiej Walcowni Rur Jedność (WRJ) oraz likwidowanej Walcowni Rur Silesia (WRS) w tym mieście.

Projekt przewiduje, że w halach powstaną pomieszczenia typu Small Business Unit oraz przestrzeń dla firm z sektora dystrybucji, produkcji i e-commerce. Teren i nieruchomości objęte przedsięwzięciem to ponad 66 tys. m kw. zadaszonej powierzchni użytkowej hal oraz blisko 22 hektary terenów w Siemianowicach Śląskich. Nieruchomości na tym terenie będą włączone do oferty inwestycyjnej KSSE.

Jak poinformował w czwartek Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich, w kwietniu br. TF Silesia - dotychczasowy główny wierzyciel majątku po likwidowanych WRJ i WRS - z powodzeniem wzięło udział w licytacji komorniczej, co otwiera drogę do formalnego przejęcia poprzemysłowego terenu.

"Nowy właściciel przejmie, po zatwierdzeniu przez sąd, blisko 21,5 hektara terenów oraz ponad 66 tys. m kw. powierzchni hal (...). Obecnie wynik licytacji czeka na formalne uprawomocnienie, co nie zmienia faktu, że przedstawiciele zarządu nowego właściciela pracują już nad projektem rewitalizacji całego kompleksu przemysłowego i utworzeniem na tym terenie Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii" - poinformował rzecznik Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Piotr Kochanek.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyjęła w projekcie rolę partnera odpowiedzialnego za komercjalizację terenów i pozyskanie kluczowych inwestorów lub najemców, zaś samorząd - wpisując tereny po byłych walcowniach do obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji - umożliwił ich nowym właścicielom ubieganie się o środki z unijnych, ministerialnych lub regionalnych programów rewitalizacyjnych. Efektem ma być powstanie w mieście nowej subdzielnicy biznesowej o charakterze produkcyjno-usługowym i logistycznym.

Przekształcenie terenów byłej Walcowni Rur Jedność w Śląskie Centrum Biznesu i Technologii to jeden z największych projektów gospodarczych w Siemianowicach Śląskich w ostatnich latach.

Projekt budowy walcowni rur bez szwu rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach Śląskich, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. inwestycji, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ.

W 2003 r. Huta Jedność, po blisko dwóch wiekach działalności, została postawiona w stan likwidacji, a w połowie 2017 r. ostatecznie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Duża część terenu dawnej huty została kupiona przez prywatnego inwestora.

Natomiast właścicielem dużej części aktywów i wierzycielem hipotecznym WRJ jest TF Silesia - kontrolowana przez Skarb Państwa spółka wyspecjalizowana m.in. w procesach restrukturyzacyjnych. W połowie 2017 r., za zgodą wszystkich wspólników firmy, spółka WRJ została postawiona w stan likwidacji. Nie powiodły się dotychczasowe próby znalezienia nabywcy dla produkcyjnego majątku walcowni. Zaprzestał także działalności inny siemianowicki zakład - Walcownia Rur Silesia, również należąca do TFS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl