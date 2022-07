Siemianowice Śląskie: Miasto wybuduje drogę do powstającej walcowni Cognora

Samorząd Siemianowic Śląskich wybuduje drogę do powstającej w mieście walcowni prętów i kształtowników gorącowalcowanych Grupy Cognor. Firma, kosztem blisko pół miliarda złotych, zagospodarowuje w ten sposób teren po dawnej Walcowni Rur Jedność (WRJ).

W środę przedstawiciele miasta i inwestora podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy inwestycji, m.in. w zakresie budowy łącznika. Jak wynika z treści listu, chodzi o ok. 400-metrowy łącznik z dwoma pasami ruchu o określonych parametrach, łączący układ drogowy Siemianowic z inwestycją. Podczas uroczystości podpisania listu akcentowano wagę przedsięwzięcia dla miasta.

"To olbrzymia inwestycja nie tylko dla miasta, ale i naszej firmy: to rząd wielkości nakładów finansowych prawie 500 mln zł. Sama walcownia będzie bardzo nowoczesną; walcowni tego typu buduje się bardzo mało, są to bardzo drogie rzeczy, w Europie po wojnie powstało ich kilka" - powiedział prezes Cognora Przemysław Sztuczkowski.

"Potrzebujemy pomocy, miasta w szczególności, i to bardzo dużej. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno przejść ścieżki administracyjne: pomimo chęci zarządu miasta, nieraz jest tak, że na tych dołach mamy problemy i będziemy prosili władze miasta o daleko idącą pomoc. Zakres prac jest bardzo duży i terminarz jest bardzo krótki" - zastrzegł Sztuczkowski.

Zaznaczył, że prace nad projektem ruszyły w 2018 r.; teraz na plac budowy wchodzą już maszyny: z dawnej WRJ pozostanie tylko jedna, najnowsza hala. Budowa powinna rozpocząć się w przyszłym roku, a w I kw. 2024 r. zakładane jest uruchomienie nowej walcowni.

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech nawiązał do hutniczej historii miasta, w tym upadku tamtejszej huty Jedność, wraz z jej ostatnią inwestycją, zrealizowaną w 95 proc. Walcownią Rur Jedność. "To było marzenie chyba każdego mieszkańca miasta, aby te przywrócić funkcje związane z hutnictwem w Siemianowicach Śląskich. To wydawało się już niemożliwe" - ocenił.

"I proszę zobaczyć: tam gdzie sektor publiczny mówi, że huty: jednak nie, tam sektor prywatny mówi: da się. Tam, gdzie nie ma polityki, sektor prywatny daje sobie radę" - ocenił Piech. "Dla nas taki inwestor to skarb. Zrobimy, co w naszej mocy. Urząd miasta w Siemianowicach wie, że takim przedsiębiorcom trzeba pomagać, nie przeszkadzać; nic więcej" - zadeklarował.

W marcu br. inwestor sfinalizował notarialnie zakup wartego blisko 61,5 mln zł 21-hektarowego terenu pod swoją inwestycję. Transakcja zwieńczyła wieloletni proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej obszaru, który prowadziło należące do Skarbu Państwa Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS).

W końcu ub. roku udało się przygotować do sprzedaży teren, wraz ze znajdującymi się tam halami o powierzchni 66,5 tys. m kw., zaś późniejszy przetarg wyłonił w lutym br. inwestora, który w swoim nowym zakładzie zamierza produkować kształtowniki, kątowniki i pręty, przy zdolności produkcyjnej 450 tys. ton rocznie.Obecnie w zakładzie w Zawierciu Cognor wytwarza rocznie ok. 80 tys. ton takich wyrobów. Po przeniesieniu produkcji do Siemianowic produkcja - głównie na eksport - w pierwszym etapie wzrośnie co najmniej trzykrotnie, do ok. 240 tys. ton. Stal dostarczy walcowni gliwicka huta Cognoru. Zakład w Siemianowicach ma zatrudnić ok. 150-200 osób, w zależności od skali produkcji.

Wartą ponad 38,2 mln euro umowę na dostawę m.in. linii produkcyjnej Cognor zawarł w ub. roku z włoską firmą Danieli. W myśl tego kontraktu producent dostarczy kompletną linię do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, jakie obecnie Cognor wytwarza w Zawierciu. W Siemianowicach produkcja ma być prowadzona w większych ilościach, w szerszym asortymencie, przy niższych kosztach.

W grudniu ub. roku Cognor pozyskał finansowanie na realizację przedsięwzięcia w postaci kredytów o wartości 30,5 mln euro oraz 240 mln zł - z pożyczek sfinansowane będzie ok. 80 proc. projektu, którego łączne koszty wstępnie oszacowano na ok. 450 mln zł, z perspektywą wzrostu - wobec poziomu inflacji oraz rosnących kosztów materiałów i usług budowlanych - do ok. 500 mln zł.

Sfinalizowanie transakcji nabycia terenu w Siemianowicach Śląskich zakończyło trwający blisko dwie dekady proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, służącego pierwotnie budowanej z przerwami od lat 70. ub. wieku siemianowickiej WRJ oraz późniejszej Walcowni Rur Silesia.

WRJ, której tereny kupił Cognor, nigdy nie została uruchomiona. Jej budowa rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach, dziś już nieistniejąca Huta Jedność. Przerwanie finansowania w 2001 r. spowodowało wstrzymanie gotowej w ok. 95 proc. budowy, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w poprzednich latach mierzyło się Towarzystwo Finansowe Silesia.

TFS wyegzekwowało od WRJ wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu. Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi z Omanu. Następnie TFS sprzedało Cognorowi warty 61,5 mln zł teren dawnej WRJ.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się na początku głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od 2006 r. stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

