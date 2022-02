Siemianowice Śląskie: Tereny po WRJ będą nadal służyć m.in. produkcji wyrobów stalowych

Sprzedawany za blisko 61,5 mln zł ponad 21-hektarowy obszar po Walcowni Rur Jedność (WRJ) w Siemianowicach Śląskich będzie nadal służył działalności przemysłowej. Przyszły właściciel terenu, firma Cognor, zamierza uruchomić tam produkcję prętów gorącowalcowanych – wynika z informacji inwestora.

W środę Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) poinformowało PAP o pozytywnym rozstrzygnięciu ogłoszonego w styczniu br. przetargu na sprzedaż poprzemysłowego terenu. Przetarg wieńczył wieloletni proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, służącego pierwotnie budowanej z przerwami od lat 70. ub. wieku siemianowickiej WRJ oraz późniejszej Walcowni Rur Silesia.

Do rozstrzygniętego we wtorek przetargu stanęło dwóch oferentów. Wygrała giełdowa spółka Cognor, oferując cenę 100 tys. zł wyższą od wywoławczej, którą - na podstawie wyceny biegłych - wyznaczono na 61 mln 380,5 tys. zł. Finalizacja transakcji nastąpi najdalej w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

"Fakt, iż tak szybko udało się znaleźć nabywcę terenów po WRJ, potwierdza ich atrakcyjność jako miejsca lokowania inwestycji. Najważniejsze jednak, że obszar ten w znakomitej części nadal będzie służył działalności produkcyjnej, dając miejsca pracy i utrzymując przemysłowe tradycje Siemianowic Śląskich" - powiedziała w środę PAP wiceprezes TFS Monika Domańska.

Prezes Towarzystwa Jadwiga Dyktus przypomniała, że sprawa siemianowickiej WRJ, której początki sięgają końca lat 70. ub. wieku, należała do najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym, technicznym i własnościowym postępowań tego typu w Polsce.

"Doprowadzenie do stanu, kiedy możliwe było zaoferowanie inwestorom wolnego od wszelkich obciążeń terenu, stanowiło olbrzymie wyzwanie. Tym większa jest nasza satysfakcja, że niebawem nieruchomości te zyskają nowe życie. W ub. roku udało nam się skutecznie sprzedać produkcyjny majątek niedokończonej walcowni rur - teraz nabywcę znajduje teren z halami produkcyjnymi" - powiedziała PAP prezes Dyktus.

Przedmiotem przetargu były prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawami własności znajdujących się tam budynków i budowli. Łączna powierzchnia kompleksu działek przekracza 21 ha. Znajdują się tam zbudowane w latach 1960-2000 hale poprzemysłowe (z suwnicami) o łącznej powierzchni 66,5 tys. m kw.; dla porównania - krakowski rynek ma powierzchnię ok. 40 tys. m kw.

"Nabycie nieruchomości jest częścią planu inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu przez Cognor zakładu, gdzie zostanie m.in. posadowiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania prętów gorącowalcowanych" - poinformowała firma Cognor w środowym komunikacie.

Wartą ponad 38,2 mln euro umowę na dostawę m.in. takiej linii produkcyjnej Cognor zawarł w ub. roku z włoską firmą Danieli. W myśl tego kontraktu producent dostarczy kompletną linię do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, jakie obecnie Cognor wytwarza w Zawierciu. W Siemianowicach Śląskich produkcja ma być prowadzona w większych ilościach, w szerszym asortymencie oraz przy dużo niższych kosztach - m.in. znacznie ograniczone będzie zużycie gazu ziemnego.

Kupiony przez Cognor teren w Siemianowicach Śląskich jest zakwalifikowany jako obszar przemysłowy, co umożliwia prowadzenie tam działalności produkcyjnej, magazynowej i usługowej. Kompleks znajduje się w pobliżu głównych ośrodków przemysłowych Śląska - 6 km od centrum Katowic, 8 km od Chorzowa, w pobliżu dróg krajowych nr 1 i 94 oraz szybkich arterii A4 i S86.

Walcownia Rur Jedność, której tereny kupuje Cognor, nigdy nie została uruchomiona. Projekt jej budowy rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac.

Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. budowy, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były rozmaite zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w ostatnich latach krok po kroku mierzyło się TF Silesia.

TFS skutecznie wyegzekwowało od WRJ wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie nigdy nieoddanego do użytku ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu. Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi branżowemu z Omanu. Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu ub. roku, po przeprowadzonym przetargu.

Do ostatecznego uregulowania pozostała wówczas kwestia własności terenów po WRJ w Srokowcu - dzielnicy Siemianowic. Rozstrzygnięcie nastąpiło 2 listopada 2021 r., kiedy uprawomocniło się postanowienie siemianowickiego sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości przy ul. Pawła Stalmacha 8. Tym samym TFS stało się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, które teraz znalazły nowego nabywcę.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się na początku głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od roku 2006 stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

