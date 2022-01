Siemoniak: poprzemy rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed podwyżkami cen gazu

Poprzemy rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed podwyżkami cen gazu i energii elektrycznej – zapowiedział w środę wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Siemoniak, który był w środę gościem Radia TOK FM, został zapytany, czy Platforma Obywatelska zagłosuje za rozwiązaniami zaproponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość ws. taryf gazowych.

"Oczywiście, że poprzemy rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed tymi horrendalnymi podwyżkami gazu czy cen energii" - zapewnił Siemoniak. Przypomniał, że kiedy klub KO zgłosił własny projekt w tej sprawie, "był krytykowany, atakowany". Podkreślił, że "takie działanie rządu, zgodnie z którym nigdy, co zaproponuje Koalicja Obywatelska, nie może być podjęte, jest dziecinne".

"Dość już takiej polityki. (…) trzeba się tym zająć szybko i po prostu ratować sytuację, a nie kłócić się, kto jest autorem" - oznajmił.

We wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że zostało przygotowane rozwiązanie ustawowe, zakładające, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą w całości objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą z nich wyłączane. Jak mówił, to spowoduje, że skala podwyżek cen gazu będzie daleka od rynkowej. "Będzie na poziomie 50 proc., tak jak dla wszystkich gospodarstw domowych" - zaznaczył Sasin.

Z kolei w środę rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że pakiet rozwiązań ws. taryf na gaz zostanie przygotowany na najbliższe posiedzenie Sejmu i że chodzi m.in. o automatyzację procesu przechodzenia z taryfy biznesowej na indywidualną.

W poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że klub KO składa projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zakładający, że wszyscy indywidualni odbiorcy gazu będą mieli takie same taryfy. "Od kilku dni z całego kraju płyną sygnały o tym, że w konkretnych domach i mieszkaniach, zarządzanych przez spółdzielnie, ceny gazu mają wzrosnąć od 1 stycznia o kilkaset procent. 400, 500, 600, nawet niemal 900 procent, to są ceny ustalane przez państwowe firmy, które są dystrybutorami gazu" - mówił Grabiec.

W grudniu Urząd Regulacji Energetyki podał, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Tymczasem media donoszą, że podwyżki cen gazu dla odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i również części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze).

We wtorek weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Nowe świadczenie ma być wypłacone gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

