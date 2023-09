Sierpniowa sprzedaż Timu lekko w dół

Szacunkowe przychody właściciela platformy e-commerce z artykułami elektrotechnicznymi w sierpniu okazały się nieco gorsze niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Szacunkowe wyniki Timu w sierpniu nieznacznie spadły.

Widać pierwsze od czerwca osunięcie przychodów firmy.

Niemcy nie odpuszczają i nadal chcą kupić wszystkie akcje firmy, przeprowadzając kolejne wezwanie.

W sierpniu wstępne przychody Timu sięgnęły 114,7 mln zł i były o 0,4 proc. niższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Z kolei w pierwszych ośmiu miesiącach roku wspomniana wartość osunęła się względem tego samego okresu 2022 r. o 3 proc. do niespełna 932 mln zł. Na uwagę zasługuje sierpniowy, ponad 6-proc. spadek przychodów należącej do Timu platformy e-commerce do 79,2 mln zł. W lipcu oraz czerwcu, według szacunkowych danych, przychody platformy minimalnie rosły.

UOKiK przedłuża badanie antymonopolowe o cztery miesiące

W sierpniu niemiecka spółka Fega&Schmitt należąca do grupy Wurth, która jeszcze w kwietniu wezwała do sprzedaży prawie 22,2 mln akcji Timu po cenie 50,69 zł za walor podała, że do transakcji w tym momencie nie dojdzie. Przyczyną jest brak zgody na koncentrację ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 23 sierpnia dał sobie kolejne cztery miesiące na zbadanie sprawy.

Niemcy zdeterminowani do przeprowadzenia wezwania

Poprzednie wezwanie miało potrwać do 23 sierpnia. Mimo jego fiaska Fega&Schmitt nadal chce nabyć wszystkie akcje Timu. "Wzywający pozostaje zaangażowany w transakcję i będzie nadal ściśle współpracować z prezesem UOKiK" - stwierdził niemiecki podmiot w komunikacie. Intencje te potwierdziło pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie, które podało, że Fega&Schmitt chce ponownie przeprowadzić wezwanie na tych samych warunkach.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl