Siła nabywcza Polaków nadal w tyle za średnią europejską

W najnowszym rankingu, mierzącym siłę nabywczą w 42 państwach europejskich, Polska znalazła się na 29. miejscu, wyprzedzając m. in. Węgry i Rumunię. Wciąż jednak daleko nam do europejskiej średniej.

W najnowszy badaniu „GFK Purchasing Power Europe 2022” Polska uplasowała się na 29. miejscu w rankingu. Przeciętna siła nabywcza Polaka wynosi 9 254 euro i odbiega znacząco od średniej europejskiej, która wynosi 16 344 euro, czy nawet niektórych państw regionu, jak Czechy gdzie wynosi 12 970 euro.

Główny kłopot z właściwym wyliczeniem siły nabywczej w państwach europejskich spowodowany jest różną stopą inflacji, która nie jest wliczana do tego badania. Chociaż siła nabywcza Europejczyków zwiększyła się o 5,8 proc. w stosunku do roku ubiegłego, to jednak w związku z inflacją może być mniejsza niż przed rokiem.

Polska zróżnicowana regionalnie pod względem siły nabywczej

Różnice w sile nabywczej są również widoczne na poziomie krajowym. W Polsce tylko 82 z 380 powiatów w Polsce dysponuje siłą nabywczą przewyższającą średnią krajową. Na szczycie jest Warszawa ze średnią siłą nabywcza na poziomie 91 proc. europejskiej - 14 900 euro. Kolejne miejsca zajmują: Sopot i Wrocław, a tuż za nimi znajdują się Katowice i Poznań. Z kolei, powiat kolneński z przeciętną siłą nabywczą w wysokości 6179 euro uplasował się „na końcu stawki.”

