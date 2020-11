Siłę złotego przetestują amerykańskie wybory

Jeżeli wynik wtorkowych wyborów prezydenckich w USA nie będzie podważany, to EUR/PLN może przejściowo zejść w okolice 4,58-4,57 - ocenił główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Dodał, że ewentualna wygrana Joe Bidena może się przełożyć na wzrost rentowności krajowych 10-latek.

"W poniedziałek obserwujemy spokojny dzień i niewielkie zmiany złotego. Na rynku walutowym trwa odliczanie do wtorkowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które są obecnie kluczowe dla nastrojów na rynkach finansowych. Wynik wyborów w USA będzie miał także wpływ na polską walutę" - powiedział Konrad Białas.

Dodał, że dla EUR/PLN punktem odniesienia stał się poziom 4,6 i tak naprawdę ciężko określić perspektywy dla krajowej waluty w całym tygodniu, nie znając rezultatu wyborów prezydenckich w USA.



"Każdy jednoznaczny wynik wyborów, który nie będzie kontestowany przez przegranego, zostanie przyjęty jako ulga dla rynku walutowego. Zdejmie on niepewność ciążącą inwestorom w kwestii ewentualnej batalii kandydatów dotyczącej wyników wyborów z udziałem Sądu Najwyższego. Jeżeli wynik wyborów nie będzie kwestionowany to powinien przyczynić się także do umocnienia złotego i EUR/PLN może przejściowo zejść w okolice 4,58-4,57. Jednak cały czas trzeba pamiętać o ryzykach związanych z rozwojem pandemii i ewentualnym lockdownie. Dlatego wszelkie próby umocnienia złotego mogą być szybko gaszone" - dodał.

Ekonomista ocenił, że gdyby doszło do kontestacji wyników wyborów i związanej z tym niepewności, to eurozłoty może dojść do poziomu 4,65. W poniedziałek kurs EUR/PLN wynosi 4,6035 i jest 2 grosze niższy niż w piątkowe popołudnie.

Rynek długu

"Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rynku długu. Tam korzystniejsza dla rentowności obligacji z rynków bazowych będzie wygrana w wyborach Joe Bidena. Za rynkami bazowymi powinny podążać także polskie 10-latki. Jeżeli więc wygra Joe Biden i nastąpi przejęcie Senatu przez Demokratów to ten scenariusz może przynieść wzrost rentowności polskich 10-latek do 1,25 proc. Jeśli jednak wygra Donald Trump, lub nie nastąpi jednoznaczne rozstrzygnięcie amerykańskich wyborów prezydenckich w najbliższych dniach, to będziemy prawdopodobnie obserwowali utrzymanie rentowności krajowych 10-latek poniżej 1,20 proc." - ocenił Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,838 proc. (-2,1 pb), a niemieckich -0,630 proc. (-0,6 pb).