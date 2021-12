Silne odbicie na Wall Street po trzech dniach spadków

Po trzech dniach spadków wywołanych obawami o rozwój zakażeń wariantem Omikron koronawirusa, we wtorek główne indeksy na Wall Street zyskały od 1,6 do 2,4 proc. Rynkowi pomógł prezydent USA Joe Biden, który po raz kolejny zapewnił, że w USA nie będzie ogólnokrajowego lockdownu.

Indeks S&P 500 wzrósł o 1,8 proc. do 4.649,23 pkt., Dow Jones Industrial (DJI) zwyżkował o 1,6 proc. do 35.492,70 pkt., a Nasdaq Comp. poszedł w górę 2,4 proc. do 15.341,09 pkt.

Liderami wzrostów we wtorek były spółki, dla których stan pandemii ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe.

O 5,9 proc. poszły w górę notowania linii lotniczych Delta Air Lines, niemal 7 proc. podrożały akcji ich konkurentów z United Airlines, a Carnival, zarządzający flotą wycieczkowców, zwyżkował 8,7 proc.

"Zbliżamy się do skróconego tygodnia świątecznego w obliczu rosnącej liczby przypadków wariantu Omikron i ciągłej presji w łańcuchach dostaw. Zwiększona zmienność i mniejsze wolumeny transakcji mogą spowodować nadmierną reakcję rynku, co może być okazją do zakupów przed samymi świętami" - powiedział Mark Hackett, szef działu badań inwestycyjnych w Nationwide.

Zgodnie z tą analizą ostatnie spadki inwestorzy potraktowali jako okazję do zakupów. Zachęcił ich do tego prezydent Joe Biden, który po raz kolejny zapewnił, że USA nie cofną się do marca 2000 roku i nie wprowadzą ogólnokrajowego lockdownu. Prezydent zadeklarował, że w przypadku zwiększonej presji na służbę zdrowia, związanej z narastaniem fali zakażeń wariantem Omikron, do pracy szpitalach skierowanych zostanie 1 tys. medyków wojskowych. Według poniedziałkowych informacji służb medycznych Omikron odpowiadał za 73 proc. nowych zakażeń koronawirusem w USA w zeszłym tygodniu.

Liderami wzrostów we wtorek były spółki, dla których stan pandemii ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe. O 5,9 proc. poszły w górę notowania linii lotniczych Delta Air Lines, niemal 7 proc. podrożały akcji ich konkurentów z United Airlines, a Carnival, zarządzający flotą wycieczkowców, zwyżkował 8,7 proc. Spośród spółek z indeksu DJI wzrostem o 5,9 proc. wyróżnił się Boeing.

Akcje Nike urosły o 6,2 proc. - firma pobiła kwartalne szacunki dotyczące zysków i przychodów i podała, że w następnym roku podatkowym nastąpi ustąpienie problemów z łańcuchem dostaw.

Micron Technology poszedł w górę o 10,5 proc. po tym, jak zaprognozował optymistyczne zyski za drugi kwartał roku podatkowego i przekroczył oczekiwania Wall Street w tym względzie.

Akcje Citrix urosły o 13,6 proc. po doniesieniach Bloomberga, że Elliott Investment Management i Vista Equity Partners rozważają wspólną ofertę na zakup producenta oprogramowania.

"Mimo że Omikron będzie miał wpływ na życie ludzi i realną gospodarkę przez kilka tygodni, rynki mają nadzieję, że nie doprowadzi to do tego, czego wszyscy się obawiają, czyli do globalnego spowolnienia wzrostu PKB" - powiedział Olivier Marciot, starszy menedżer portfela w Unigestion.

Indeksy DJI i S&P 500 znajdują się pod koniec roku w trendach bocznych. DJI niemal całą drugą połowę roku spędził w przedziale 34-36 tys., który opuścił przejściowo jedynie w pierwszej dekadzie listopada, ustanawiając rekord wszech czasów. S&P 500 konsoliduje się od dwóch miesięcy, w przedziale 4,5-4,7 tys. pkt. Ostatni rekord indeks zanotował 10 grudnia.

Natomiast Nasdaq Composite, po ustanowieniu rekordu 19 listopada, znalazł się w trendzie spadkowym, w trakcie którego wartość indeksu obniżyła się ponad 6 proc. We wtorek indeks odbił się z najniższego poziomu od 2 miesięcy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl