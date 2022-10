Silne odbicie na warszawskiej giełdzie

Wtorkowa sesja przyniosła silne krótkoterminowe odbicie na GPW, jednak w średnim terminie WIG20 cały czas jest w trendzie spadkowym - ocenił Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 4,53 proc. do 1.449,81 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 3,14 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,51 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 3,79 proc.

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.032,3 mln zł, z czego ok. 908,9 mln zł przypada na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami było Allegro (209,9 mln zł) i Dino Polska (119,2 mln zł).

Wszystkie spółki z indeksu WIG20 zakończyły wtorkową sesję na plusie, a najsilniejszy wzrost zanotował mBank - notowania tego banku poszły w górę o 7,6 proc.

"Dziś mieliśmy bardzo dobry dzień handlu - WIG i WIG20 zanotowały najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich europejskich indeksów. Motorem napędowym szerokiego rynku był przede wszystkim WIG20, który odnotował ponad 4,5 proc. wzrost i zakończył dzień powyżej 1.400 pkt. Co istotne, oddaliliśmy się na WIG20 mocno od tegorocznych minimów z poziomu 1.344 pkt." - powiedział Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

Mamy do czynienia z krótkoterminowym odbiciem, ale WIG20 zostaje w trendzie spadkowym

"Mamy do czynienia z krótkoterminowym odbiciem, jednak w średnim terminie WIG20 cały czas jest w trendzie spadkowym. O jakimś większym przełomie czy kontynuacji odbicia będziemy mogli mówić jeśli WIG20 trwale pokona poziom 1.450-1.455 - to są dołki z początku września i ich przebicie będzie sygnałem do tego, żeby ewentualnie mówić o jakiejś kontynuacji ruchu w górę" - dodał.

Analityk wskazał, że za wtorkowym odbiciem na GPW stoją m.in. dwie ostatnie bardzo dobre sesje w USA, silnie wyprzedany w ostatnim czasie rynek oraz wzrost apetytu na ryzyko.

"To było widać też na kursie USD/PLN. We wtorek przecena mocno przybrała na sile i dotarliśmy do poziomu wsparcia na 4,80. Polski rynek mocno na tym zyskiwał. Było to też widać na rynku długu - zarówno w USA, jak i w Polsce, gdzie mieliśmy krótkoterminową odwilż i spadki rentowności" - powiedział Lukas Cinikas.

"Dla polskiego rynku kluczowe w tym tygodniu będzie jutrzejsze posiedzenie RPP, które zdecyduje o poziomie stóp procentowych oraz czwartkowe wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego. Szczególnie będzie to istotne dla długu i dla rynku walutowego" - dodał.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 4,53 proc. do 1.449,81 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 3,14 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,51 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 3,79 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły wszystkie indeksy - najsilniej WIG-Spożywczy

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły wszystkie indeksy, a najmocniejsze były WIG-Spożywczy (+6 proc. proc.), WIG-Media (+5,5 proc.), WIG-Paliwa (+5,5 proc.), WIG-Banki (+5,4 proc.), WIG-Odzież (+5,3 proc.) i WIG-Motoryzacja (+5,2 proc.). Wyraźnie, bo o 4,2 proc., poszedł w górę także indeks WIG-Górnictwo.

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.032,3 mln zł, z czego ok. 908,9 mln zł przypada na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami było Allegro (209,9 mln zł) i Dino Polska (119,2 mln zł).

Wszystkie spółki z indeksu WIG20 zakończyły wtorkową sesję na plusie, a najsilniejszy wzrost zanotował mBank - notowania tego banku poszły w górę o 7,6 proc. W gronie liderów wzrostów znalazły się także CCC (+6,8 proc.) i LPP (+5,8 proc.) oraz pozostałe banki - Santander zyskał we wtorek 6,6 proc., Pekao 6,1 proc., a PKO BP 5,2 proc.

W trakcie sesji NBP poinformował, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniósł 8,25 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 8,9 proc. W samym sierpniu zysk wyniósł 3,39 mld zł.

O ponad 5 proc. wzrosły ponadto kursy PZU, Cyfrowego Polsatu, PGNiG i PKN Orlen. Prezes Daniel Obajtek ocenił we wtorek, że PKN Orlen nie osiąga w 2022 roku nadwymiarowych zysków w stosunku do przychodów, w związku z tym nie powinien obejmować go zapowiedziany przez rząd nowy podatek. W 2023 roku Orlen chce przeznaczyć na dywidendę 23 mld zł.

Sesję na minusie zakończyły jedynie 4 spółki z indeksu mWIG40

Największe wzrosty w mWIG40 zanotowały Kernel (+14,1 proc.), Grupa Pracuj (+8,9 proc.) i Benefit Systems (+7 proc.). O ponad 6 proc. poszły w górę Develia i Millennium, a o ponad 5 proc.: Alior, Amrest, Datawalk i Intercars.

Sesję na minusie zakończyły jedynie 4 spółki z indeksu, a największy spadek zanotował Livechat (-1,3 proc.), który według szacunkowych danych miał w II kw. roku finansowego 2022/23 15,47 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Przychody te były o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Liderami wzrostów w sWIG80 są Synektik, Autogaz, Unimot, Grodno i Votum, których kursy wzrosły odpowiednio o: 8,2 proc., 7,2 proc., 6,8 proc., 6,8 proc. i 6,2 proc. O 4,2 proc. wzrósł ponadto kurs Polimeksu Mostostal.

Po przeciwnej stronie tabeli znalazły się Sunex (-9 proc.), Shoper (-5,3 proc.) i Astarta (-3,6 proc.).

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl