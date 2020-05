Silne spadki cen akcji. Kursy detalistów zniżkowały mimo otwarcia galerii

W poniedziałek na warszawskim parkiecie główne indeksy mocno zniżkowały. WIG-odzież stracił ponad 6 proc., mimo otwarcia galerii handlowych. Zdaniem analityków mogło to być m. in. odreagowanie ostatnich wzrostów firm sektora.

"Dzisiejsza sesja, w mojej ocenie, była nadrabianiem zaszłości z piątku, kiedy amerykańskie rynki istotnie zniżkowały, a nasz parkiet był zamknięty" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 2,9 proc. i wyniósł 1.600,65 pkt., WIG zniżkował 2,4 proc. do 45.023,60 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,3 proc. do 3.233,53 pkt., a sWIG80 spadł 0,7 proc. do 11.626,12 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 834 mln zł, z czego 642 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję prawie 20 pkt. luką podażową w porównaniu z czwartkowym zamknięciem, co zbiegło się w czasie z publikacją najgorszego historycznie odczytu przemysłowego PMI dla polskiej gospodarki. W ciągu pięciu minut od otwarcia indeks stracił jeszcze ok. 25 pkt. i zbliżył do "okrągłego" poziomu 1.600 pkt. W dalszej części notowań doszło do uspokojenia nastrojów, a WIG20 poruszał się w trendzie bocznym.

"Słaby odczyt PMI był w dużej mierze spodziewany przez inwestorów i w związku z tym nie wpłynął jakoś istotnie na zachowanie się rynku" - ocenił analityk DM BOŚ.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do silnych spadków. Najsilniej zniżkował turecki BIST100 (-2,3 proc.).

DAX idzie w dół o 3,4 proc. o godz. 17.20, a S&P500 spada 0,5 proc.

11 z 15 indeksów sektorowych spadło. WIG-odzież stracił 6,1 proc., a w nim mocno poszły w dół kursy CCC (-6,2 proc. do 48,60 zł) i LPP (-6,5 proc. do 6.075 zł).