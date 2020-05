Silne spadki na warszawskiej giełdzie

W czwartek główne indeksy mocno zniżkowały. Pod koniec sesji nastąpiła lekka poprawa nastrojów, co uniemożliwiło przełamanie przez WIG20 poziomu wsparcia w okolicach 1.550 pkt. Analitycy uważają, że przebicie tego wsparcia wyznaczy nową falę spadkową.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 2,2 proc. do 1.579,16 pkt., WIG zniżkował 2,2 proc. do 44.450,71 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,4 proc. do 3.172,46 pkt., a sWIG80 spadł 1,5 proc. do 11.693,13 pkt.

"Spadki na rynku od otwarcia pogłębiały się i pod koniec sesji WIG20 zbliżył się do istotnego wsparcia w okolicach 1.550-1.560 pkt., które przynajmniej dziś zostało uratowane" - powiedział dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

"W mojej ocenie przełamanie tego wsparcia to game changer w dłuższej perspektywie. Widzę większe szanse, że w końcu zostanie ono przełamane, co oznaczać będzie nową falę spadkową" - dodał.

Jego zdaniem, inwestorzy szukający analogii mogą zobaczyć, jak rynek się zachowywał w 1998 roku czy 2008 roku. Widoczny jest wzorzec, że po silnych spadkach, dochodziło do mocnego odreagowania, po czym rynki wchodziły w trend boczny, a następnie rozpoczynała się kolejna faza przeceny.

Obroty na GPW wyniosły 956 mln zł, z czego 730 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej środowego zamknięcia, a później, stopniowo zniżkował, naśladując zachowanie niemieckiego DAX-a. Impet spadkowy wygasł ok. godz. 16.00, a WIG20 zyskał od tego momentu ok. 20 pkt. do końca notowań, czemu mogła sprzyjać poprawa na rynkach w USA, które zaczęły odrabiać straty po słabym otwarciu.

Mimo to, indeks blue chipów zakończył dzień pod kreską i zbliżył się wyraźnie do istotnego poziomu wsparcia w okolicach 1.550 pkt.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały spadki. Najmocniej zniżkował czeski PX (-2,6 proc.).

DAX idzie w dół 1,9 proc. o godz. 17.10, a S&P 500 zniżkuje 0,6 proc.

14 z 15 indeksów sektorowych spadło, w tym WIG-banki (-2,5 proc.).

"WIG-banki nie miał ostatnio dobrej passy. Co więcej, jak porówna się nasze spółki sektora z europejskimi z indeksu STOXX 600 Banks, to okazuje się, że od lutego byliśmy relatywnie słabsi" - ocenił Sobiesław Kozłowski.

"W ostatnich tygodniach dobrze radziły sobie spółki gamingowe czy informatyczne. Stara ekonomia, w tym banki, znalazły się w niełasce inwestorów. Pytanie, jak długo to się utrzyma, bo słabość sektora bankowego nie będzie trwać wiecznie" - dodał.

W czwartek 19 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

Kurs akcji Tauronu zniżkował o 3,5 proc. do 1,125 zł. Spółka podała, że zysk netto grupy w I kwartale 2020 roku wyniósł 161,5 mln zł wobec 535,8 mln zł zysku przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że zysk netto wyniósł w tym okresie 161 mln zł.

Tauron oczekuje w 2020 roku wzrostu EBITDA wobec 2019 roku w segmentach: OZE, sprzedaż i wydobycie, a spadku tego wyniku w dystrybucji i wytwarzaniu - poinformował wiceprezes zarządu spółki Marek Wadowski. Zapewnił przy tym, że nie ma ryzyka przekroczenia poziomu 3,5x dług netto/EBITDA.

Kurs KGHM spadł w czwartek o 2,4 proc. do 72,0 zł.

KGHM poinformował, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła w pierwszym kwartale 2020 roku 1,129 mld zł wobec 1,454 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 6 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,201 mld zł skorygowanej EBITDA.

"Wyniki trochę słabsze od prognoz na poziomie EBITDA z uwagi na słabsze wyniki KGHM International i Sierra Gorda. Trochę wyższe przychody w Polsce na lepszym wolumenie produkcji własnej i hedgingu pokazywanego w przychodach, co obniżyło trochę mining cash cost z produkcji własnej" - powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Robert Maj.

Przedstawiciele grupy podczas czwartkowej telekonferencji poinformowali, że KGHM podtrzymuje plan wydatków inwestycyjnych w kraju. Optymalizuje CAPEX i OPEX w kopalniach zagranicznych i nie widzi zagrożenia dla sprzedaży swojej produkcji,.

Kurs Cyfrowego Polsatu stracił minimalnie (-0,1 proc. do 24,62 zł), choć na początku sesji szedł w górę o przeszło 2 proc.

Spółka podała, że skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 1,027 mld zł i był o 0,7 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

"Bez większych niespodzianek - wyniki potwierdzają trend, że dynamika EBITDA zbliża się do wypłaszczenia w ujęciu rok do roku" - powiedział PAP Biznes analityk Pekao IB Łukasz Kosiarski.

"Solidne operacyjne i wolne przepływy pieniężne są wynikiem tego, że izolacja zmniejszyła dynamikę sprzedaży smartfonów, która okazała się jednak zaskakująco dobra, pozostając płaska rok do roku. Odpływ klientów w segmencie płatnej telewizji wydaje się przyspieszać, głównie w przypadku klientów posiadających tylko ten produkt grupy. Naszym zdaniem ten problem będzie nadal postępował" - dodał.

Członek zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyna Ostap-Tomann powiedziała, że firma byłaby "bardzo zadowolona" z utrzymania w 2020 roku ubiegłorocznego poziomu EBITDA.

Na szerokim rynku spadła cena Banku Handlowego (-2,8 proc. do 36,75 zł).

Bank podał w raporcie, że zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 39 proc. niższy od konsensusu na poziomie 43,5 mln zł. Bank Handlowy utworzył dodatkowe odpisy w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii.

"Wyniki banku za I kwartał 2020 r. odbieramy lekko negatywnie. Z jednej strony doceniamy solidne przychody podstawowe, chociaż widzimy ryzyko, że znacząca przebudowa portfela AFS może skutkować niższą marżą na aktywach w kolejnych kwartałach. Z drugiej, zwracamy uwagę, że nawet po wyłączeniu dodatkowych rezerw na COVID koszty ryzyka banku w I kwartale 2020 roku były bardzo wysokie" - ocenili rezultaty analitycy DM BDM.

Neuca poszła w górę o 2,0 proc. do 500,0 zł, przy obrotach ponad 14 mln zł i ustanowiła maksimum historyczne.

Spółka podała, że na poziomie skonsolidowanym odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 49,5 mln zł zysku netto wobec 36,2 mln zł przed rokiem. Konsensus zakładał, że zysk netto wyniesie 42 mln zł.

Prezes zarządu Neuki Piotr Sucharski poinformował podczas wideokonferencji, że rynek hurtu aptecznego notuje ujemne dynamiki w kwietniu i maju względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka zakłada, że duże wzrosty rynku w pierwszym kwartale pozwolą zachować jednak dodatnią dynamikę w całym roku.

"Rezultaty za pierwszy kwartał wyraźnie zaskoczyły rynkowy konsensus, a wpływ epidemii na biznes spółki okazał się znacząco bardziej pozytywny niż oczekiwania. Neuka wykorzystała sytuację rynkową mocno zwiększając obroty i wyniki w hurcie aptecznym oraz markach własnych" - ocenił rezultaty dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.