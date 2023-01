Silne spowolnienie gospodarcze dopiero przed nami, ale przed recesją raczej uda się uciec

Idziemy w kierunku silnego spowolnienia gospodarczego, ale recesji powinniśmy uniknąć, wskazuje po danych GUS o PKB Piotr Kuczyński, analityk Xelion. Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodają, że "dołek" spowolnienia przypadnie na pierwszy tegoroczny kwartał.

Kolejne miesiące dadzą nam odpowiedź, na ile głębokie będzie spowolnienie gospodarcze w Polsce, a dotychczas poznane dane makroekonomiczne nie zwiastują recesji, wskazuje Piotr Kuczyński.

Nadchodzące kwartały przyniosą zdecydowanie słabsze wyniki makro, a dołek spowolnienia przypadnie na pierwszy kwartał, gdzie wzrost PKB spadnie poniżej 0,5 proc., prognozują z kolei ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Spadku PKB w pierwszym kwartale 2023 r. spodziewa się też Monika Kurtek z Banku Pocztowego, wskazując, że będzie to efekt wciąż ograniczonej konsumpcji, spadku inwestycji i wyhamowania eksportu.

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku - podał 30 stycznia szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny. Wskazuje w nich, że w dużej mierze był to efekt wzrostu zapasów, rosnących wydatków konsumpcyjnych, szczególnie wśród dóbr pierwszej potrzeby.

Spadek konsumpcji i wysokie zapasy determinantami spowolnienia produkcji

Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion, dostrzega jednak dwa istotne minusy.

- Dane o tempie wzrostu PKB w 2022 roku są niezłe, ale dostrzegam niestety minusy. Przede wszystkim spadła konsumpcja i to mocno, bo o 1,5 pkt. proc., widać że ludzie obawiają się inflacji i ograniczają wydatki, a do tej pory to konsumpcja napędzała nam gospodarkę. To duży minus, który może niepokoić. Duża część zeszłorocznej zwyżki PKB wynika też ze wzrostu zapasów w firmach. Teraz będą się one pozbywać nadwyżek, co zahamuje produkcję, czego wynikiem będzie istotne wyhamowanie tempa wzrostu PKB. Oznacza to, że dwie główne siły napędowe wzrostu PKB w 2022 roku słabną, co nie jest pozytywne w kontekście kolejnych kwartałów - mówi WNP.PL Kuczyński.

Spowolnienie gospodarcze wyraźne, ale póki co bez recesji

Zdaniem analityka polska gospodarka zmierza ewidentnie w kierunku spowolnienia gospodarczego, ale nie dostrzega on na horyzoncie recesji.

- W kolejnych miesiącach bardzo ważne będą dane dotyczące konsumpcji. O ile dane za styczeń mogą być słabe z powodu statystki, czyli mocnego grudnia i historycznego spadku wydatków w styczniu, o tyle kolejne miesiące dadzą nam odpowiedź, na ile głębokie będzie to spowolnienie. Na dziś jednak dane nie zwiastują recesji w polskiej gospodarce - mówi Kuczyński.

Spowolnienia w nadchodzących miesiącach spodziewają się także ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Nadchodzące kwartały przyniosą zdecydowanie słabsze wyniki. Dołek spowolnienia przypadnie na I kwartał, gdzie wzrost PKB spadnie poniżej 0,5 proc. W kolejnych dwóch kwartałach wzrost będzie zbliżony do 1 proc. Spodziewamy się słabych wyników zarówno po stronie popytu krajowego i zagranicznego. Wysoka inflacja i mniejsza na jej tle skala podwyżek wynagrodzeń sprawiają, że konsumenci w całej Europie wstrzymują się z zakupami dóbr trwałych np. mebli, samochodów czy elektroniki. To odbija się m.in. na kondycji firm przemysłowych - komentują dane ekonomiści PIE.

Ich zdaniem wzrost gospodarczy zacznie przyśpieszać na koniec IV kwartału, co będzie efektem poprawy koniunktury w Europie.

- Spodziewamy się także rozruchu inwestycji publicznych. Perspektywy są jednak niepewne, a istotnym zagrożeniem jest zastój w budownictwie - prognozują.

Również w opinii Moniki Kurtek z Banku Pocztowego, pierwszy kwartał 2023 roku przyniesie prawdopodobnie spadek PKB w ujęciu rocznym, m. in. z powodu spadku konsumpcji.

- Będzie to efekt wciąż ograniczonej konsumpcji, raczej już spadku inwestycji i wyhamowania eksportu. Zaważą także efekty statystyczne z ubiegłego roku. Potem jednak jest szansa na powolny powrót do wzrostów PKB. Średniorocznie powinien wynieść on około 0,5-1,0 proc. Dla scenariusza tego oczywiście istnieje szereg ryzyk. Największym jest trwająca na Ukrainie wojna i dalsza eskalacja tego konfliktu - prognozuje główna ekonomistka banku.

Również Narodowy Bank Polski ostrzega, że w pierwszym kwartale 2023 roku należy oczekiwać osłabienia aktywności inwestycyjnej firm. W dłuższym horyzoncie działalność inwestycyjna będzie istotnie zależeć od uwarunkowań gospodarczych - w warunkach silniejszego i trwalszego spowolnienia jedną z ich głównych strategii dostosowawczych może być redukcja nakładów inwestycyjnych.

