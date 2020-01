Silne wzrosty na GPW

W czwartek na warszawskim parkiecie panowały mocne wzrosty, co wpisywało się w dobre nastroje inwestorów na całym świecie, związane z deeskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały PKN Orlen, Bank Pekao i CD Projekt.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PKN Orlen - o 3,8 proc., Bank Pekao - o 3,8 proc. i CD Projekt - o 2,7 proc.

Zwyżkowała również cena Orange - o 2,4 proc., i PGNiG - o 1,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elemental Holding - spadek o 12,6 proc. i Groclinu - o 9,3 proc.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,0 proc. do 2.157,61 pkt., WIG zwyżkował 1,4 proc. do 58.397,17 pkt., mWIG40 poszedł, jako jedyny, w dół o 0,2 proc. do 4.012,43 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,4 proc. do 12.336,29 pkt.



Z indeksów sektorowych zwracał uwagę wzrost WIG-GAMES - indeks spółek gamingowych zyskał 3,7 proc. i przekroczył po raz pierwszy poziom 20 tys. punktów, ustanawiając nowy rekord. Do zwyżki przyczyniły się m.in. Vivid Games, PlayWay, Ten Square Games i CI Games.

Obroty na GPW wyniosły 893 mln zł, z czego 768 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął czwartkową sesję kilkanaście punktów powyżej środowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę systematycznej zwyżki, której siła zaczęła słabnąć od ok. godz. 10.30.

Na światowych rynkach akcji panowały dobre nastroje po tym, gdy inwestorzy uznali, że doszło do deeskalacji napięć geopolitycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

W oświadczeniu wygłoszonym w Białym Domu po ataku rakietowym Iranu na bazy USA w Iraku, prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone nałożą kolejne sankcje ekonomiczne na Iran.

Irański ambasador przy ONZ Madżid Tacht Rawanczi powiedział w środę, że Iran dokonał już zemsty za zabicie generała Kasema Sulejmaniego i nie będzie podejmował nowych działań wojskowych, jeśli nie będzie agresji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce wzrosty. Najsilniejsze wystąpiły w Turcji, gdzie BIST100 zyskał 4,5 proc., najwięcej od listopada 2015 roku, a tamtejszy rynek akcji okazał się najmocniejszy na świecie.

DAX wzrósł 1,43 proc., a S&P500 zwyżkował 0,59 proc. o godz. 17.15.

W trakcie czwartkowej sesji PGNiG podał, że rada nadzorcza powołała z dniem 10 stycznia 2020 roku na prezesa spółki Jerzego Kwiecińskiego, odwołując jednocześnie z tej funkcji Piotra Woźniaka.

Spółka poinformowała także, że został spełniony warunek zawieszający umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway udziałów w złożu Duva od Pandion Energy - warunkiem było uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii.

Również w ciągu czwartkowej sesji Poczta Polska poinformowała, że podpisała z konsorcjum Orange Polska i spółki zależnej Integrated Solutions umowę na dostawę 30 tys. tabletów oraz usługi transmisji danych i serwisu - łączna wartość umowy to 116 mln zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały spadki, były: CCC - o 9,1 proc. i Cyfrowy Polsat - o 0,4 proc.

Podczas czwartkowych notowań agencja Bloomberg podała, że analityk VTB Capital Maria Kolbina obniżyła rekomendację dla akcji CCC do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową obuwniczej spółki na poziomie 115 zł.

W środę wieczorem CCC opublikowała szacunkowe wyniki za IV kw. 2019 r., które okazały się niższe od oczekiwań. Według szacunków EBITDA w raportowanym okresie wyniosła 298 mln zł, co oznacza spadek rdr o 3 proc.

"Wyniki są dość słabe, słabsze od naszych oczekiwań, zaczynając już od poziomu przychodów. EBIT prognozowaliśmy na ponad 180 mln zł, a spółka zaraportowała 119 mln zł zysku operacyjnego, więc znacząco niżej" - powiedziała analityk DM BOŚ Sylwia Jaśkiewicz.

"Problemem są jednak przychody. Już czwarty kwartał ubiegłego roku był słaby, więc baza porównawcza była bardzo niska, baza dla sprzedaży porównywalnej nie była zbyt wymagająca" - dodała.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Prairie - wzrost o 45,1 proc. (TKO), BoomBit Games - o 22,9 proc., EuCO - o 18,9 proc., BA Holding - o 11,4 proc. i Vivid Games - o 9,5 proc. Zwyżkował również kurs Ten Square Games - o 7,5 proc.

"Czwartkowy wzrost kursu Vivid Games może być związany z opublikowanym przez QubicGames raportem bieżącym. Spółka poinformowała w nim, że wśród 12 nowo wydanych przez nich w 2019 roku gier na platformę Nintendo Switch, produkcja Vivid Games Space Pioneer jest jedną z najbardziej udanych" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS Artur Wizner.

Kurs Ten Square Games zwyżkował piątą sesję z rzędu i ustanowił nowe maksimum historyczne.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elemental Holding - spadek o 12,6 proc. i Groclinu - o 9,3 proc.