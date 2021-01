Silne wzrosty na warszawskiej giełdzie. Historyczny rekord KGHM-u

Po wzroście o 3,23 proc. do 2.074 pkt. WIG20 znalazł się na najwyższych poziomach od lutego 2020 r. Dzięki zwyżce o blisko 10 proc. do 215,9 zł swoje historyczne maksima poprawił KGHM.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 zyskał 3,23 proc. do 2.074,11 pkt., WIG zwyżkował 2,86 proc. do 59.687,54 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,9 proc. do 4.151,75 pkt., a sWIG80 zyskał 1,86 proc. do 17.003,95 pkt.

WIG20 jest najwyżej od lutego 2020 r. Z kolei WIG jest najwyżej od lipca ubiegłego roku, mWIG40 od kwietnia 2019 r., a sWIG80 od ostatniego kwartału 2007 r.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,9 mld zł, z czego 1,48 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (386 mln zł) oraz KGHM-u (169 mln zł).

"Sesja w czwartek to z jednej strony wystrzał optymizmu na rynkach, a z drugiej nadrabianie zaległości przez krajowych inwestorów z powodu wolnej od sesji na warszawskiej giełdzie środy. Na uwagę zasługuje bardzo duża aktywność inwestorów na akcjach z WIG20. Największe spółki z GPW prezentowały się znacznie lepiej od małych i średnich firm. Widać, że po udanym ubiegłym roku dla małych i średnich spółek następuje teraz rotacja i większym zainteresowaniem cieszą się obecnie krajowe blue chipy. Dodatkowo widoczna jest także zmiana doboru spółek ze spółek wzrostowych w stronę spółek wartościowych. To potwierdza bardzo słabe zachowanie się akcji CD Projektu i historyczne rekordy KGHM-u, któremu sprzyjają m.in. najwyższe od ośmiu lat ceny miedzi" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.



"Ciekawie wygląda sytuacja techniczna WIG20. Indeks krajowych blue chipów wybił się z konsolidacji i teraz kluczowym poziomem dla niego jest bariera 2.085 pkt. Jeżeli w piątek notowania WIG20 zamkną się powyżej tego poziomu, to będzie to oznaczało zniesienie spadków z lutego i marca 2020 r. A to utrzyma pozytywny obraz rynku. Jednak należy pamiętać, że w cenach akcji jest już dużo pozytywnych informacji" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,8 proc., a S&P 500 zwyżkował ok. 1,5 proc.



Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskała branża górnicza - w górę o 9,2 proc., a także sektor chemiczny, zwyżkujący 6,85 proc.



Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG.Games (w dół 4,37 proc.).



W WIG20 na swoich historycznych maksimach znalazły się akcje KGHM-u, które podrożały o 9,62 proc. do 215,9 zł.



Bardzo dobrą czwartkową sesję miały banki, a najmocniejszymi z nich były: Santander Bank Polska (wzrost o 7,64 proc. do 200 zł), PKO BP (w górę 7,44 proc. do 31,78 zł).



Po raz trzeci z rzędu zwyżkowały spółki paliwowe: PKN Orlen zyskał 5,54 proc. do 62,9 zł, a Lotos - w górę 3,95 proc. do 44,44 zł.



Po trzech spadkowych sesjach, w czwartek PZU zyskał blisko 5 proc. do 33,49.



Pod kreską znalazły się jedynie cztery spółki, najmocniej w dół poszły notowania CD Projektu - strata 6,66 proc. do 248 zł i są blisko grudniowych minimów.