Silne, zdywersyfikowane firmy zapewnią impuls dla gospodarki po epidemii

Silne, zdywersyfikowane polskie firmy będą mogły zapewnić impuls do pobudzenia gospodarki w momencie zakończenia epidemii – uważa wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W środę spotkał się on z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem.

Poprzez pakiet pomocowy zapewniamy natychmiastowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i jest to obecnie priorytet rządu - powiedział Jacek Sasin.

Nie zapominamy jednak o dużych firmach, w tym spółkach Skarbu Państwa. Bez ekosystemu gospodarczego, który wokół nich funkcjonuje, sektor MSP nie będzie mógł wrócić na ścieżkę rozwoju - dodał.

To właśnie silne, zdywersyfikowane polskie firmy będą mogły zapewnić impuls do pobudzenia gospodarki w momencie zakończenia epidemii - podkreślił szef resortu aktywów państwowych.

Informując o spotkaniu Sasina i Obajtka, płocki koncern zwrócił uwagę, iż "aktywnie współpracuje z Ministerstwem Aktywów Państwowych, by minimalizować potencjalne negatywne skutki wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę". W komunikacie zaznaczono, że podczas spotkania "omówione zostały kwestie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliw na stacje oraz plany biznesowe koncernu".

"Zbudowaliśmy solidne fundamenty finansowe i operacyjne, które umożliwiają nam bezpieczne funkcjonowanie nawet w bardziej wymagających warunkach" - ocenił szef płockiego koncernu. Obajtek zapewnił, że na stacjach Orlen paliwa nie zabraknie. Dodał, iż spółka realizuje jednocześnie działania, które - jak to ujął, "będą konkretnym wzmocnieniem dla firmy i krajowej gospodarki".

"Nasze plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energa są aktualne. Obecna sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym to tylko kolejny dowód na to, że firmy muszą dywersyfikować działalność, by zwiększać odporność na wahania makroekonomiczne, a także sytuację geopolityczną" - dodał szef PKN Orlen.

Spółka podała, że zgodnie z założeniami, spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie planowanych transakcji - fuzji z Grupą Lotos i Energa - "jeszcze w pierwszej połowie tego roku".

Jak zaznaczył koncern, "według planu odbywa się też przerób ropy w zakładzie produkcyjnym w Płocku". "Nadzwyczajna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii wymaga elastyczności, dlatego w PKN Orlen na bieżąco dokonujemy przesunięć w ramach grup produktów. Zmniejszenie produkcji paliwa lotniczego pozwoliło np. na wytworzenie większej ilości diesla. Łączna wartość przerobu ropy naftowej, zaplanowana na marzec, nie ulegnie jednak zmianie" - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen podkreślił, że "dla zachowania ciągłości działalności na wszystkich szczeblach" - od produkcji, poprzez logistykę, aż po sprzedaż paliw na stacjach - "koncern wprowadził szczególne środki ostrożności", np. osobom wchodzącym na teren zakładu produkcyjnego w Płocku mierzona jest temperatura; przy bramach wejściowych znajdują się informacje przypominające o konieczności zachowania odstępów między pracownikami, a wdrożone rozporządzenie reguluje m.in. poruszanie się pracowników oraz osób z zewnątrz po zakładzie - wjazd na jego teren został ograniczony do minimum i jest możliwy tylko dla osób bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem tamtejszych obiektów.

"PKN Orlen podjął również działania związane z bezpieczeństwem logistyki dostaw, w tym na stacje paliw, uwzględniając różne scenariusze zagrożenia. Uproszczono procedury wjazdu na terminale paliw, by zminimalizować bezpośrednie kontakty, a osobom na nich przebywającym kontrolowana jest temperatura" - podała spółka. Jak zaznaczyła, wspólnie z przewoźnikami kolejowymi i drogowymi ustalono też plany działań na wypadek sytuacji niestandardowych lub awaryjnych, których należy przestrzegać, by skutecznie realizować dostawy; wdrożono zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym m.in. wymóg zakładania masek i rękawiczek, dezynfekcji rąk, a także stanowisk pracy.

"Bezpieczeństwo zostało zapewnione również klientom i pracownikom stacji. Wszystkie obiekty pod marką Orlen są regularnie sprzątane i dezynfekowane. Przy kasach i na wejściu do większości stacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Na niemal wszystkich stacjach zostały zamontowane bariery z pleksi zabezpieczające pracowników i klientów" - podkreślił PKN Orlen. Przyznał, iż dodatkową ochronę, którą zapewni koncern, będą stanowiły przyłbice ochronne i termometry do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała.