Silvair zmniejsza stratę

Rok 2022 przyniósł spółce Silvair straty w wysokości 2,17 mln dolarów. To poprawa względem 2021 r., kiedy straty firmy wyniosły ponad 3 mln dolarów.

Rok 2022 Silvair zakończył ze stratą netto w wysokości 2,17 mln dol. To lepszy wynik niż w 2021 r., kiedy strata netto wyniosła 3,07 mln dol.

Ponad dwukrotnie wzrosły przychody netto spółki. Ich wartość za 2022 r. to kwota 1,29 mln dol., podczas gdy w 2021 r. było to 0,65 mln dol.

- Pomimo wysoce niestabilnej globalnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, w 2022 roku Grupa Silvair odnotowała dwukrotny wzrost przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponad dwukrotny wzrost odnotowano również w przypadku kluczowych wskaźników odzwierciedlających poziom adopcji oferowanych rozwiązań na rynku. Najważniejszy z nich, określający liczbę urządzeń zainstalowanych za pomocą narzędzi Silvair Commissioning, osiągnął poziom ponad 88 tysięcy, co stanowi wzrost o 148 proc. w porównaniu do roku 2021 - czytamy w raporcie.

Jak wynika z raportu, w 2022 r. znacząco, bo blisko pięciokrotnie wzrosły zobowiązania długoterminowe spółki, z 316 tys. dolarów w 2021 r., do 1,51 mln dol. w roku ubiegłym. Wzrosły także zobowiązania krótkoterminowe, choć nie w tak znaczny sposób (3,42 mln dol. w 2022 r. wobec 3,31 mln dol. w 2021 r.; +3 proc. rok do roku).

Jednocześnie obniżył się kapitał własny spółki, który w 2021 r. miał wartość ponad 9 mln dol., a w roku ubiegłym 6,51 mln dol. (spadek o 28 proc.).

Spółka liczy także na dalszy rozwój biznesu, a przyczynić mają się do tego, jak czytamy w sprawozdaniu finansowym, aktualne działania na rzecz klimatu oraz drastyczny wzrost cen energii, na które to zjawiska odpowiedzią mają być produkty spółki.

Silvair Inc. to firma, która oferuje rozwiązania z zakresu Internet of Things (Internetu Rzeczy), oparte na technologii Bluetooth Mesh. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka jest notowana od 2018 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl