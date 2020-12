Simson: fundusze UE istotnym instrumentem transformacji klimatycznej

Fundusze europejskie, z których skorzysta także Polska, to najbardziej istotny instrument przeprowadzenia transformacji klimatycznej – oceniła unijna komisarz ds. energii Kadri Simson podczas internetowej debaty „Śląski Ład”. Zapewniła, że Polska może liczyć na wsparcie KE w procesie transformacji.

Środową telekonferencję poświęconą m.in. możliwościom finansowania transformacji Górnego Śląska z unijnych funduszy zorganizowała grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego oraz należący do niej polscy europosłowie: Izabela Kloc i Ryszard Legutko.

Komisarz Simson przypomniała, że ogólna pula unijnych środków wspierających działania w zakresie transformacji klimatycznej to ponad 67 mld euro w ramach różnych instrumentów. "Instrumenty wsparcia możemy w przyszłości zmieniać, ale chodzi przede wszystkim o to, by były one ukierunkowane na konkretne projekty i konkretne regiony" - zaznaczyła.

Jednym z instrumentów wspierających przemiany jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego Polska może liczyć ok. 3,5 mld euro dla regionów górniczych - głównie Górnego Śląska, gdzie - co przyznała komisarz - skala wyzwań jest największa.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie wystarczy na wszystko, co zostało zaplanowane, ale trzeba pamiętać, że Polska może też skorzystać z innych funduszy, np. tych wspierających innowacyjne projekty związane z obniżeniem emisji zanieczyszczeń oraz z funduszy na rozwijanie największych, prorozwojowych projektów innowacyjnych. Dotąd Polska była jednym z największych beneficjentów tych funduszy" - powiedziała Kadri Simson.

Jej zdaniem, osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej UE jest niezmiernie ambitnym celem, z którym borykać się będzie nie tylko obecne, ale także przyszłe pokolenia Europejczyków. "Polska stoi przed długą drogą, ale w KE wierzymy, że jesteśmy w stanie wspierać Polskę zarówno technicznie jak i merytorycznie, aby pomóc wam w odpowiedni sposób tę drogę przejść" - zapewniła unijna komisarz ds. energii.

Simson zaznaczyła, że przygotowując i wspierając procesy transformacyjne trzeba pamiętać o interesach wszystkich europejskich regionów dotkniętych przemianami i dbać, by były one traktowane równo. Przyznała, że dla niektórych regionów transformacja może być trudniejsza niż gdzie indziej.

"Górny Śląsk to olbrzymie wyzwanie. Górnictwo i związany z nim przemysł to część kulturowego i społecznego dziedzictwa. Dlatego dla Górnego Śląska transformacja nie ogranicza się do kontekstu technologicznego. Tym bardziej musi być przemyślana i sprawiedliwa" - oceniła Kadri Simson.

"Sprawiedliwa transformacja to nie tylko i wyłącznie hasło, w które wierzymy w Komisji Europejskiej. To pewnego rodzaju kierunkowskaz mówiący nam o tym, że musimy być jak najbliżej rzeczywistych spraw" - dodała komisarz. Podkreśliła potrzebę faktycznego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami - przede wszystkim lokalnymi samorządami oraz organizacjami społecznymi i pracowniczymi.

"Musimy wsłuchać się w faktyczne głosy ludzi, burmistrzów, prezydentów, sołtysów, wszystkich władz samorządowych - tak, aby sprawić, żeby nasze inicjatywy były dobrze dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań" - podkreśliła Simson.

Telekonferencję "Śląski Ład" z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz unijnej komisarz zorganizowała w środę grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego oraz posłowie EKR - prof. Ryszard Legutko i Izabela Kloc, która moderowała dyskusję.