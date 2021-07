Sipiera: zobowiązania zaciągnięte przez państwo polskie nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania naszego kraju

W 2020 r. Skarb Państwa udzielił gwarancji na łączną kwotę 193 mld 199 mln 717 tys. 654,75 zł - poinformował w czwartek Zdzisław Sipiera (PiS). Obecnie zobowiązania, które Polska zaciągnęła, nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania naszego państwa - dodał.

Sipiera przedstawił w czwartek w Sejmie sprawozdanie sejmowej Komisji Finansów Publicznych na temat przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego".

"W 2020 r. Skarb Państwa udzielił gwarancji na łączną kwotę 193 mld 199 mln 717 tys. 654,75 zł" - powiedział poseł sprawozdawca.

Jak dodał, w kwocie tej, na podstawie ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zwanej dalej "ustawą o poręczeniach i gwarancjach", udzielono czterech gwarancji na łączną kwotę 5 mld 94 mln 341 tys. zł.

"Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, gwarancjami Skarbu Państwa zostały objęte zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z obligacji

wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 116 mld 933 mln 903 tys. 462,50 zł" - powiedział Siepiera.

Przekazał, że na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, gwarancjami Skarbu Państwa zostały objęte zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju wynikające z obligacji wyemitowanych na realizację programów rządowych: "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm", "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm", "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" oraz "Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A." na łączną kwotę 71 mld 171 mln 473 tys. 192,25 zł.

"Potencjalne i niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. wynosiły łącznie 302 mld 875 mln 56 tys. 817 zł" - poinformował. Dodał, że z tej kwoty ogółem poręczenia i gwarancje krajowe wyniosły 198 mld 278 mln 816 tys. 381 zł, a ogółem gwarancje zagraniczne - 104 mld 596 mln 240 tys. 436 zł.

Siepiera przekazał, że kwota zobowiązań Skarbu Państwa wynikająca z udzielonych poręczeń i gwarancji na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach wyniosła 114 mld 769 mln 680 tys. 162 zł. Natomiast kwota zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wyniosła 116 mld 933 mln 903 tys. 462 zł. Z kolei kwota zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji na podstawie art. 21aa ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, wyniosła 71 mld 171 mln 473 tys. 192 zł.

"W roku 2020 r., podobnie jak w roku 2019, Skarb Państwa nie wydatkował środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań" - powiedział poseł. Dodał, że w 2019 r. Skarb Państwa poniósł jedynie wydatki z tytułu rozliczenia kosztów związanych z zakończonym postępowaniem sądowym dotyczącym udzielonego poręczenia Skarbu Państwa.

Sipiera poinformował, że na koniec grudnia 2020 r. relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń do PKB za 2020 r. wyniosła ok. 13,1 proc., co oznacza, że nastąpił wzrost w stosunku do wysokości tej relacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., który wynosił wtedy 4,9 proc.

"W 2020 r. nastąpił spadek średniego ryzyka portfela udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2019: z 4,8 proc. do 2,2 proc. Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, według stanu na dzień 31.12.2020 r., wyniosły 28 mln 205 tys. 721 zł, co oznacza, że w stosunku do roku 2019 pozycja ta odnotowała spadek o 4,8 proc., gdyż ten stan wynosił na dzień 31.12.2019 r. 29 mln 642 tys. 457 zł" - powiedział.

Sipiera przekazał, że dyskusja posłów na komisji finansów była "długa i szczegółowa". "Na dzień dzisiejszy, te zobowiązania, które państwo polskie zaciągnęło, nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania naszego państwa" - powiedział. Dodał, że komisja finansów publicznych wnosi, aby Sejm przyjął tę informacje.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl