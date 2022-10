Skąd szok przy rządowych obligacjach? Minister tłumaczy, co się stało

Polski rząd chętnie emitował obligacje i w ten sposób pozyskiwał sporo taniego pieniądza na swoje cele. Szło to na tyle gładko, że był to jeden z pomysłów na załatanie dziury po wstrzymywanych środkach z UE. Teraz ten plan stał się wyjątkowo trudny do zrealizowania.

O rosnących kosztach obsługi długu rozmawiamy w "Rządowej ławie" z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską.

- Zaplanowaliśmy w ustawie budżetowej na 2023 rok poziom kosztów obsługi długu na około 66 mld złotych. To jest 2 proc. PKB. To nie są historycznie najwyższe notowania tych kosztów. Do 2014 roku było normą, że koszty oscylowały w granicach 2 proc., a czasem nawet je przewyższały. My się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy bardzo niskie koszty obsługi długu i że niewiele nas on kosztuje. W ostatnich latach to było około 1 proc. – były to bardzo dobre wartości, a obligacje były tanie. Przyzwyczailiśmy się do tego, stąd teraz taki szok – wyjaśnia.

Jednocześnie minister podkreśla, że "to nie jest dramatyczna czy kryzysowa sytuacja".

Szefowa resortu finansów prognozuje, że w kolejnych latach, po roku 2023, ten koszt nie będzie już przekraczał 2 proc. PKB i że plan emisji obligacji jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji rynkowej.

- Nie jest tak, że jesteśmy na "musiku" i sprzedajemy skarbowe papiery niezależnie od okoliczności – mówi Rzeczkowska i dodaje, że jesienna emisja jest już na poczet przyszłorocznych potrzeb budżetowych.

W "Rządowej ławie" pytamy, czy zmniejszenie emisji obligacji państwa, w kontekście mocno ograniczonego strumienia środków z UE, będzie dla naszej gospodarki dodatkowym problemem

- Nie ma żadnego przesądzenia, że pieniądze do Polski nie popłyną. Jeśli chodzi o KPO i te inwestycje, to są one dla nas bardzo ważne. Większość z nich to środki na zieloną transformację oraz digitalizację, czyli dla wzrostu gospodarczego naszego kraju ma to ogromne znaczenie. Stąd mechanizm prefinansowania ze środków PFR tych projektów, które już są realizowane. Chodzi o to, by nie czekać – opowiada minister finansów.

Przekonuje, że nasza gospodarka – choć zwalnia – to nadal jest dobrze oceniana przez inwestorów.

- Polska będąc krajem frontowym nie ma takich ryzyk, jak by rzeczywiście mogło to wynikać z faktu bycia krajem frontowym. Nie jesteśmy postrzegani przez ten pryzmat. Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce jest bardzo wysoki w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej – twierdzi Magdalena Rzeczkowska.

